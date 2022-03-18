Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 23.gününde saldırılar tüm hıızyla devam ederken Rus birlikleri sivil yerleride hedef alarak bombardımana tutuyor. Savaşta yüzlerce Ukraynalı sivil hayatını kaybetmiş, binlerce insan yaralanmıştı. Yaklaşık 3 milyon Ukraynalı ise komşu ülkelere göç ederek ülkelerini terketmişti.

Savaş insanları gerek maddi gerek manevi olarak bir hayli etkiledi. En çok etkilenenler ise nitekim çocuklar oldu. Daha önce savaş görmemiş, silah sesi duymamış çocukların Rusya'nın acımasız saldırıyla küçük yaşta psikolojileri bozuldu. Saldırılarda hayatını kaybedenler ve yaralananlar arasında çocuklar da yer alırken Harkov'de yaşayan 13 yaşındaki Maxim'in saçları çatışmalar nedeniyle beyazladı.

KISA SÜREDE BEMBEYAZ OLDU

Yaşadığı korku yüzünden okunan küçük çocuk saldırıların başından bu yana olanları anlatırken yeniden o anları yaşadı. Annesi ve kardeşleriyle Lviv'deki bir spor salonunda yaşayan Maxim, saçlarının Rusya saldırılarının başlamasının ardından kısa sürede beyazladığını söyledi.

Ukrayna'nın Harkov kentinde yaşayan 13 yaşındaki Maxim'in savaş nedeniyle psikolojisi bozuldu ve saçları beyazlamaya başladı.

'OKULA GİTMEK İSTERDİM'

Korku dolu 3 hafta içinde saçları beyazlayan 13 yaşındaki Maxim, Harkov'da yaşadığı evde camı olmayan odalar da saklandıklarını söyleyerek, Harkov'da çok şiddetli patlamaların olduğunu, sivil evler ve fabrikalar vurulduğunu belirtti. Maxim konuşmalarına şöyle devam etti:

“13 yaşındayım. Harkov şehrinden Lviv'e annem, kardeşim ve arkadaşımla geldim. Harkov'da çok şiddetli patlamalar var, sivil evler ve fabrikalar vuruldu. Biz evde kaldık genelde. Bomba düşerse camlar patlayıp üzerimize gelmesin diye camları olmayan odalarda saklandık. Patlamaların durmasını oturup bekledik. Korkunçtu ve buraya gelmeye karar verdik. Bu olayların yaşandığı 3 hafta içinde saçlarım beyazladı.

'KORKUNÇ BİR ŞEKİLDE YAŞIYORUZ'

Şehir merkezini vurdular. Çok fazla insanımızı, görülmeye değer alanlarımızı vurdular. Savaş uçakları uçtu, tanklar sokaklarda gezdi. Korkunç ama bir şekilde yaşıyoruz. Savaşın bitmesini isterdim. Sığınaktan sığınağa, şehirden şehre kaçmak değil okula gitmek isterdim” ifadelerini kullandı.

Ukrayna krizi uzaya yansıdı: ExoMars görevi askıya alındı Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ortaklığındaki ExoMars uzay görevi askıya alındı. Kararın arkasındaki nedenin, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları olduğu açıklandı.

Ukrayna'dan tazminat açıklaması: Yeniden inşa edeceğiz Rusya’nın Ukrayna’ya karşı açtığı savaş devam ederken, birçok şehir tahrip edildi. Ukrayna hükümeti, dünyanın önde gelen yatırım şirketlerini, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle zarar gören altyapıyı yeniden inşa etmeye davet etti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rus güçleri her yönde durduruldu Ukrayna-Rusya savaşında 22. gün geride kalıyor. Son durum değerlendirmesi yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerinin saldırı potansiyellerini kaybettiğini duyurdu.