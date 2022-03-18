Türkiye Gazetesi

Ukrayna ordusunun sert direnişinden dolayı karada ilerleyemeyen Rus kuvvetlerinde moraller bozuldu. Belarus medya kuruluşu NEXTA, işgal kuvvetlerindeki telsiz konuşmalarına dayanarak, dondurucu soğukta haftalardır bekleyen Rus askerlerin savaştan kaçıp hastaneye gitmek için kendi bacaklarına ateş ettiklerini bildirdi.

"EVE GİTMEK İÇİN KENDİLERİNİ VURUYORLAR"

12 Mart Cumartesi kaydedilen bir görüşmede Rus asker, "14 gündür bize ateş ediyorlar. Korkuyoruz. Evlere zorla girip yiyecek çalıyoruz, sivilleri öldürüyoruz. Rus subaylar eve gitmek için kendilerini bacaklarından vuruyor. Her yerde ceset var" diyor.

Bazı Rus askerlerin de cephede savaşmak zorunda kalmamak için araçları bırakıp ormanlık alana kaçtığı kaydedildi. Rusya firarlara mani olmak için son derece sıkı tedbirler aldı. Kaçmayı başaran askerleri ağır cezalar bekliyor.

ONLARCA ÜST DÜZEY RUS KOMUTAN ÖLDÜ

ABD'nin tahminlerine göre Rusya 3 haftada 7.000’den fazla asker kaybetti. Rusya, askerlerindeki moral çöküntüsünü gidermek için cephe hattına 20 üst düzey general gönderdi ama bu da 4 generalini kaybetmesiyle sonuçlandı. Savaşta onlarca üst düzey Rus komutan da hayatını kaybetti.

Barack Obama'nın başkanlığı sırasında Pentagon'un Rusya ve Ukrayna'dan sorumlu üst düzey yetkilisi Evelyn Farkas şunları söyledi: "Bu tür kayıplar morali ve birlikteki uyumu bozar. Özellikle de bu askerler neden savaştıklarını anlamıyorlarsa..."

Rusya yine katliam peşinde! Halep’te, İdlib’de sivilleri hastaneleri, ekmek kuyruklarını bombalayan Rus ordusu, aynı katliamı Kiev, Harkov, Mariupol ve Odessa’da yapıyor.

Ukrayna'dan sonraki hedef belli oldu mu? Rusya devlet televizyonunda korkutan senaryo Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgali 24 Şubat'tan bu yana sürerken, dünya kamuoyundaki 'yeni işgal' senaryolarına bir yenisi daha eklendi. Rus albay Igor Korotchenko'nun Rusya devlet televizyonunda harita üzerinde yaptığı çizimlerle anlattığı senaryoda, Rusya ordusunun NATO üyesi üç ülke ile tarafsız İsveç’in bir bölümünü ele geçirdiği gösterildi.