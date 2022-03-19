Türkiye Gazetesi

Düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendiren ve gazetecilerin sorularını cevaplandıran Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya-Ukrayna krizinde Çin'in artık tarafını seçmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Çin, tarih kitapları yazılırken nerede duracağı konusunda bir karar vermeli." dedi.

ÇİN'E SERT UYARI

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bugün yaptığı telefon görüşmesine değinen Psaki, "Biden, açık bir şekilde Rusya'ya sağlanacak somut yardımların sonucu olacağı konusunda Çin'i uyardı." ifadesini kullandı.

Psaki, bu sonuçlar arasında yaptırımların olup olmayacağı ya da sonuçların ne olduğuna ilişkin gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtlamaktan kaçındı.

Çin'in, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını "işgal" olarak nitelendirip nitelendirmediğinin sorulması üzerine Psaki, "Ben başka bir ülke adına konuşamam ama Çin, tarih kitapları yazılırken nerede duracağı konusunda bir karar vermeli." yanıtını verdi.

Rus bakan Lavrov Çin'e giderken yoldan döndü! İki ihtimal üzerinde duruluyor Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Çin'e gitmek üzere uçağa bindiği ve 2 bin 800 km yol gittikten sonra Rusya'ya geri döndüğü öne sürüldü. Lavrov'un neden geri döndüğü büyük merak konusu olurken, Alman basını bunun iki nedeninin olabileceği hakkında yazı kaleme aldı.

ABD, ‘Endişelerimiz yüksek seviyede’ diyerek duyurdu: Çin Rusya’ya yardım edebilir Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çin'in Ukrayna savaşında Rusya'ya yardım edeceğine ilişkin endişelerinin "yüksek seviyede" olduğunu söyleyerek, uyarıda bulundu.

Pekin yönetimi, 'Yaptırımlardan etkilenmek istemiyoruz' deyip açıkladı: Çin’den Putin’e şok Rusya'nın destek istediği iddia edilen Çin'den, Putin'i kızdıracak açıklamalar geldi. Savaşa ilişkin konuşan Çin Dışişleri Bakanı Vang, Ukrayna krizinde taraf olmadıklarını savundu.