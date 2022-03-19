Türkiye Gazetesi

Norveç'in kuzeyinde NATO'ya ait bir askeri uçağın düştüğü açıklandı.

Norveç devlet televizyonundan yapılan açıklamada, 4 kişilik NATO uçağının Cold Response 2022 tatbikatını icra ederken düştüğü belirtildi. Kuzey Norveç Ana Kurtarma Merkezi (HRS) Basın Sözcüsü Jan Eskil Severinsen, bölgede aramalara devam ettiklerini ve içinde 4 kişi bulunan uçağın düştüğünü tespit ettiklerini söyledi.

Bölgede kötü hava koşullarından dolayı aramanın zor geçtiğini aktaran Severinsen, mürettebatın sağlık durumu hakkında bilgilerinin olmadığını kaydetti.

Norveç Silahlı Kuvvetler İletişim Başkanı Ole Christian Emaus da uçaktakilerin uyruğunu bilmediklerini vurgularken, uçağın Amerika'ya ait bir NATO uçağı olduğunu sözlerine ekledi.

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