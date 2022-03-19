Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi 24 Şubat'tan bu yana dünya gündeminin en önemli konusu olurken, savaş adeta Uzay'a da taşındı. Rus uzay ajansına bağlı kozmotlar Denis Matveyev, Sergey Korsakov ve Oleg Artemyev, dün Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden bir Soyuz MS-21 ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderildi.

KOZMONOTLARI KAPIDA KARŞILADILAR

Başarılı fırlatmanın ardından Rus kozmonotların istasyona kilitlendikleri belirtildi. İstasyonda görevli olan 2 Roscosmos kozmonotu, 4 NASA astronotu ve 1 ESA astronotu gelen 3 Rus kozmonotu kapıda karşıladı.

Uzay aracının ISS'ye yaklaştığı görüntülerde kozmonotların üzerinde mavi uçuş tulumu olduğu ancak aracın ISS'ye kenetlenmesinin ardından Ukrayna bayrağını anımsatan sarı ve mavi renkte tulum giydikleri görüldü.





"SARI GİYMEK ZORUNDA KALDIK"

Rus basınında yer alan haberlerde, daha önce sadece mavi renkte kıyafetler giyen Rus kozmonotların bu değişiminin, Rusya’nın Ukrayna üzerinde hakimiyet kurduğu ve bunu uzaya taşımak istediği yorumları yapıldı.

Kozmonotlara giydikleri tulumların rengi sorulduğunda ise kıyafetleri kendi istekleriyle seçtikleri belirtildi. Kozmonot Artemyev, "Renk seçme sırası bizdeydi. Aslında çok fazla sarı malzeme biriktirmiştik bu yüzden kullanmamız gerekiyordu. Bu yüzden sarı giyinmek zorunda kaldık" dedi.

İSTASYON TARİHİNDE BİR İLK

Öte yandan Rusya’nın, uzay istasyonuna 3 kozmonot göndermesiyle birlikte istasyondaki toplam Rus kozmonot sayısı 5’e ulaştı. Böylelikle istasyonun tarihinde ilk kez Rus kozmonot sayısı 5'e yükseldi.