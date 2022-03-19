Türkiye Gazetesi

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ülkede 3 milyona yakın sivil ülkeyi terk ederek komşu ülkelere göç etmiş, yüzlerce sivil hayatını kaybederken binlercesi ise yaralanmıştı. Savaşın durmadı için başta Türkiye olmak üzere birçok ülke üst düzey diplomatik görüşme gerçekleştirmiş ve müzakereler yağılmıştı. Ancak ne görüşmeler ne de müzakereler fayda etmemeiş ve hiçbir ülke Rusya'yı durduramadı.

ŞARTLAR 3'TEN 5'E ÇIKTI

Rusya saldırılarına devam ederken, Devlet Başkanı Vladimir Putin'den savaşın durmasına ilişkin açıklama geldi. Putin'in Ukrayna ile barış için masaya koyduğu şartları 3'ten 5'e çıktı.

Putin, daha önce yaptığı açıklamada savaşın uzaması durumunda Ukrayna'nın daha fazla taviz vermek zorunda kalacağını söylemişti.

PUTİN'İN 5 ŞARTI

Buna göre; savaşın durması için Ukrayna'nın bu şartları kabul etmesi gerekiyor ve şartlar şu şekilde:

1-Kırım, Rus toprağı olarak kabul edilecek.

2-Ukrayna Donbass'tan vazgeçecek.

3-Ukrayna tarafsızlığını açıklayacak ve NATO'ya üye olmayacak.

4-Ukrayna'da Rusça kullanımı koruma altına alınacak.

5-Ukrayna ordusunda Nazi düşüncesinden arındırılacak.

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