Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde 3. hafta geride kaldı. Başta Kiev, Mariupol, Herson şehirleri olmak üzere Rus ve Ukrayna ordusu arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan son durum raporunda savaşta 13 bin 800 Rus askerinin öldürüldüğü duyuruldu. Aynı açıklamada Ruslara ait 84 savaş uçağı, 108 helikopter, 430 tank ve çok sayıda zırhlı, füze rampası, topçu bataryası ve üç geminin imha edildiği bilgisine yer verildi. Moskova’nın özel operasyon olarak tanımladığı savaş sürecinde Rus ordusu, Harkov dışında hiçbir şehirde kontrolü sağlayamadı. Rus Savunma Bakanlığı, farklı ülkelere fillî destek çağrısı yaptı. Çeçenistan ve Esad rejimi Rusya lehine savaşa dâhil olurken Moskova, Afrika ve Suriye başta olmak üzere 25 ülkede konuşlu 25 bin Wagner militanı (paralı asker) ve Rus askerini Ukrayna’ya çağırdı. Suriye Millî Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud, Suriye’de konuşlu 5 bin 500 Rus askeri ve Wagner militanının Ukrayna cephesine sevk edildiğini ve cephe hattında 3 bin civarında olan Kadirov’un adamlarının bırakıldığı bilgisini verdi. Rusya’nın 18 Afrika ülkesi ile birlikte önemli oranda asker çektiği noktalar arasında Karabağ da bulunuyor.

GÜCÜNÜN YÜZDE 65’İNİ ÇEKTİ

Resmî verilere göre Putin yönetimi, Suriye ile birlikte en fazla Rus askerî varlığının konuşlandığı Libya’da 7 bin kişilik güç bulunduruyor. Libya dışında Mali, Cezayir, Sudan, Etiyopya, Somali, Mali, Güney Afrika, Mozambik, Madagaskar, Zimbabve, Angola, Ruanda, Etiyopya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Çad, Kongo, Nijerya Rusya’nın askeîi üs ve personel bulundurduğu ülkelerden bazıları. Afrika geneli Rus varlığı ülkelere göre değişiklik arz ediyor. Rusya’nın liman, havaalanı ve kara üssü bazında faaliyet yürüttüğü Afrika ülkelerindeki asker sayısı 600 ile 7 bin arasında değişiyor. Rusya’nın Ukrayna savaşının başladığı ilk günlerden bu yana Afrika genelinde yüzde 65 oranında askerî personelini geri çektiği rapor ediliyor.

ÇEKİLME TAKTİKSEL

Tunuslu uzman Vanisi Saleh, SSCB döneminde 20 Afrika ülkesinde darbe olduğunu ve komünistlerin iktidarı ele geçirdiğini söyledi. Putin’in Afrika genelinde nüfuzunun SSCB döneminin üzerine çıktığını kaydeden Saleh “Afrika kıtasında 330’dan fazla üs kurdular. Rusya aynı zamanda bölgenin en büyük silah tedarikçisi durumunda ve her geçen gün askerî, ekonomik, siyasi etkisini artıran ülke durumunda”’ dedi. Vanisi Saleh, mevcut çekilmenin taktik olduğunu ifade ederek “Ukrayna krizinin seyri ve sonuçları Afrika denklemine de ciddi anlamda etki eder” değerlendirmesinde bulundu.

Wagner güçleri Afrika'ya yayılıyor Rusya'nın güvenlik şirketi Wagner, Afrika'nın birçok ülkesine konuşlanıyor. Yerel orduları eğiten, terörist gruplarla mücadele eden Wagner, bu ülkelerdeki altın ve maden gelirlerinden pay alıyor