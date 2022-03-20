Türkiye Gazetesi

Belarus'tan Rus ordusuna ait askeri teçhizatların taşındığı iddia edilen demir yolu hattı sonlandırıldı. Ukrayna'nın ulusal demir yolu şirketi "Ukrzaliznytsia" Başkanı Aleksandr Kamişin, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, artık Ukrayna ile Belarus arasında demir yolu bağlantısının bulunmadığını belirtti.

BELARUS’TAN AÇIKLAMA

Belarus'taki meslektaşlarına Rus askeri trenlerini Belarus üzerinden Ukrayna'ya yönlendirmemeleri için çağrıda bulunduğunu anımsatan Kamişin, "Bugün Ukrayna ile Belarus arasında demir yolu bağlantısının olmadığını söyleyebilirim." dedi.

RUS ASKERLERİNİN TEÇHİZATLARINI TAŞIMAYACAKLAR

Belarus ile demir yolu bağlantısının sonlandırılmasıyla ilgili detaylar hakkında bilgi vermek istemediğini dile getiren Kamişin, artık Rus askeri teçhizatlarının demir yoluyla Belarus üzerinden Ukrayna'ya ulaştırılamayacağını kaydetti.

UKRAYNA DEMİR YOLU BAĞLANTILARINI YOK ETTİ

Dün yerel basında, Rus ordusuna ait askeri teçhizatların, Belarus'un Gomel bölgesindeki bir demir yolu istasyonuna getirildiğine ilişkin haberler çıkmıştı. Ukrayna, Rus ordusunun savaş açmasının ardından 26 Şubat'ta bir demir yolu hattını bombayla patlatarak, Rusya ile olan demir yolu bağlantısını yok etmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan çarpıcı iddia: Ukrayna ABD’ye saldırı planlıyor Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Kiev milliyetçi rejimi, ABD ve Batı'nın diplomatik tesislerine yönelik saldırıları ‘Rus silahlı kuvvetlerinin hedefli saldırısı’ olarak sunmayı planlıyor” dedi.