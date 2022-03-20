Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgal girişimi 24 Şubat'tan bu yana sürüyor. Bölgeden gelen patlama sesleri ve can kaybı haberleri sürerken, Ukraynalıların direnişi lider Vladimir Zelenskiy önderliğinde devam ediyor. Savaşın ilk günlerinde Rus askerlerin yollarını bulmak için kullanabilecekleri tüm yol işaretlerini kaldıran Ukraynalılar, aynı taktiği Lviv şehri için de uygulamaya başladı.

YÖN TABELALARINI KAPATIYORLAR

Savaşın 25'inci gününde Ukrayna'nın Lviv şehrinde saldırılara karşılık savunma hazırlıkları sürüyor. Şehrin dışında bulunan yön tabelaları Rus saldırıları ihtimaline karşı kapatılıyor. Bu sayede Rus askerlerin gidecekleri yönü bulmaları engellenmeye çalışılıyor.

Daha önce Kiev'de gerçekleşen saldırıların ardından şehirdeki yön tabelaları kapatılmıştı.

BAKANLIK ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Savaşın ilk günlerinde Ukrayna Savunma Bakanlığı, halka yönelik yaptığı çağrıda Rus ordusunu şaşırtmak ve ilerleyişlerini engellemek için tüm tabelaların indirilmesi istemiş ve açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Ukrayna'da yasa dışı hareket eden düşmanı şaşırtmak ve aklını karıştırmak için çağrıda bulunuyoruz. Bölgenizde sokakların, şehirlerin, köylerin isim ve numaralarının yer aldığı tabela ve işaretleri kaldırın."

TABELALARA KÜFÜRLÜ İFADELER

Yolların inşasından ve bakımından sorumlu Ukraynalı bir şirket de Rus kuvvetlerinin ülke çapında yollarını bulmak için kullanabileceği tüm yol işaretlerini kaldırdığını açıklamıştı. Ukravtodor şirketinden "Düşmanın iletişimi zayıf, arazide ilerleyemiyorlar" ve "Onların cehenneme gitmelerine yardım edelim" şeklinde paylaşımlar yapılmış, şirket tarafından değiştirilen tabelalarda Rus ordusuna yönelik küfürlü ifadelerin yer aldığı görülmüştü.

Savaş Uzay'a taşındı! Ruslar Ukrayna temalı kıayfetlerle kameralara poz verdi Kazakistan'da yer alan Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen üç Rus kozmonot, Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan uzay kıyafetleri giyerek kameralara poz verdi.

Dünyanın sırtını döndüğü Putin'i öve öve bitiremedi: O hiç olmadığı kadar iyi 24 Şubat'ta verdiği Ukrayna'yı işgal emri sonrası dünyadan büyük tepki toplayan Vladimir Putin'e destek veren birkaç liderden biri olan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Putin'in akıl sağlığının yerinde olmadığı iddialarına tepki gösterdi. Lukaşenko, yakın müttefiki Putin'in gayet sağlıklı olduğunu açıklayarak, "Batı bu tür saçma fikirleri aklından çıkarmalı" dedi.