Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı askeri harekatından sonra Rusya'nın Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa'daki ülkelere de saldırısı ihtimaline karşı 18 Mart 2022'de NATO'nun talebi üzerine Almanya ve Hollanda, Slovakya'ya Patriot Hava Savunma Sistemleri gönderme kararı almıştı. Alınan kararın ardından Avrupa'dan yola çıkan Patriot sistemleri Çekya’da ilk defa görüntülendi.

SLOVAKYA’YA GÖNDERİLİYOR

Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Slovakya'ya gönderilen Patriot sistemlerinin Silezya hava üssü yakınlarına konuşlandırılacağı belirtildi.

6 AY KALACAK

Gönderilen Patriot sistemlerinin Nisan ayından itibaren aktif edileceği ve Slovakya'da 6 ay kalacağı kaydedildi.

S-300’LERDE YOLDA

Öte yandan Slovakya, Patriot Hava Savunma Sistemleri'ne sahip olurken, ülkenin elindeki S-300 Hava Savunma Sistemleri'nin Ukrayna'ya gönderilmesi planlanıyor.

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