Türkiye Gazetesi

Dünyanın sırtını döndüğü Rusya'ya destek açıklamalarında bulunan ülkelere tepkiler sürüyor. Bu ülkelerin başında yer alan Çin, sorunların yaptırımlar yoluyla çözülmesini desteklemediğini ve uluslararası hukuka dayanmayan tek taraflı yaptırımlara karşı çıktığını belirterek bu türde yaptırımların sorunları çözmek yerine yenilerini oluşturacağını ve küresel ekonomiye zarar vereceğini savunuyor.

Aynı zamanda Çin sözcüleri, Rusya'nın işgal girişimi ile ilgili açıklamalarda bulunurken 'işgal' ve 'saldırı' gibi kelimeleri kullanmaktan kaçınıyor, 'kınama' ifadelerini de dile getirmiyor. Bu doğrultuda 'Rusya'ya destek veren ülke' konumunda görünen Çin'den, savaş ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi,Çin’in Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 'tarihin doğru tarafında' yer aldığını söyledi.

"ÇİN, HİÇBİR DIŞ BASKIYI KABUL ETMEYECEK"

Çin'in zamanın göstereceği gibi Ukrayna krizi konusunda tarihin doğru tarafında yer aldığını ve bu durumun çoğu ülkenin istekleri doğrultusunda olduğunu söyleyen Yi, "Çin, asla hiçbir dış baskıyı veya zorlamayı kabul etmeyecek. Çin'e karşı her türlü asılsız suçlama ve şüpheye karşı çıkılacaktır" dedi.

Çin’in bağımsız kararlar vereceğini de yineleyen Yi, "Biz her zaman barışı korumaktan ve savaşa karşı çıkmaktan yana olduk. Çin’in konumu nesnel, adil ve çoğu ülkenin istekleriyle uyumludur" ifadelerini kullandı.

ABD'DEN UYARI: SONUÇLARI OLUR

ABD Başkanı Joe Biden, Cuma günü Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ile görüşmüş ve Pekin'in Rusya'ya maddi destek vermesi halinde bu kararın sonuçları olacağını belirtmişti.

Görüşme sonrası Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın ABD ve müttefiklerinin bu konudaki duruşu ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda Şi'ye detaylı bilgi verdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Biden, Rusya'nın Ukrayna'da şehirlere ve sivillere yönelik zalimce saldırıları devam ederken, Çin'in Rusya'ya ekipman desteği vermesi durumunda bunun sonuçları konusunda açıklamalarda bulundu" ifadesine yer verildi.

ABD'den Çin'e Rusya resti: Nerede duracağına karar ver! Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Çin'in, tarih kitapları yazılırken nerede duracağı konusunda artık bir karar vermesi gerektiğine dikkat çekerek, olası bir Rusya yardımında doğacak sonuçlara karşı uyardı.

Rus bakan Lavrov Çin'e giderken yoldan döndü! İki ihtimal üzerinde duruluyor Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Çin'e gitmek üzere uçağa bindiği ve 2 bin 800 km yol gittikten sonra Rusya'ya geri döndüğü öne sürüldü. Lavrov'un neden geri döndüğü büyük merak konusu olurken, Alman basını bunun iki nedeninin olabileceği hakkında yazı kaleme aldı.