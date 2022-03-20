Türkiye Gazetesi

ABD haber kanalı CNN'e konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Onunla müzakereye hazırım. Son iki yıldır hazırdım. Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum' şeklinde konuştu.

"Bu savaşı durdurmak için sadece yüzde 1 bile şansımız varsa bence bu şansı kullanmamız gerekiyor." ifadesini kullanan Zelenskiy, her gün sahada masum insanların hayatını kaybetmeye devam ettiğini vurguladı.

"ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞININ BAŞLADIĞI ANLAMINA GELİR"

Zelenskiy, şunları kaydetti: "Rus güçleri bizi yok etmeye, öldürmeye geldi. Rusya'ya karşı güçlü bir karşılık vererek halkımızın ve ordumuzun onurunu gösterebiliriz ama ne yazık ki onurumuz canları kurtaramayacak. Dolayısıyla Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ancak bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir."



Zelenski: Müzakere Rusya için tek şans Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere ilişkin bir video yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Ukrayna için toprak bütünlüğünü ve adaleti yeniden sağlama zamanı geldi." dedi.



Zelenskiy'den dikkat çeken Rusya açıklaması: 90'lı yıllara geri dönecek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesine saldıran Rusya'nın, Rus toplumunun son 25 yılda başardığı her şeyi yok ederek 90'lı yıllara geri döneceğine işaret etti.