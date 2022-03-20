Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken, Ukrayna’nın birçok kentinde Rusya karşıtı protestolar devam ediyor. Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde yer alan Berdyansk kentinde bir grup sivil, Rusya’nın saldırılarını protesto etmek için sokaklara çıktı. Yürüyüş yapan halk aynı zamanda savaş karşıtı sloganlar atarken, bazı göstericilerin kent merkezindeki meydanda toplanmak istemesinin ardından Rus askerleri meydanı çevreledi.

RUS ASKERLERİ SİVİLLERE KARŞI ŞİDDET UYGULADI

Siviller, Rus askerlerinin oluşturduğu zinciri kırarak alana girmeye çalışırken, bu kez Rus askerleri sivillere karşı şiddet uyguladı.

Bazı Ukraynalıların yerlerde süründüğü ve aralarında kadınların da bulunduğu birçok kişinin darp edilerek gözaltına alındığı görüldü.

Ukrayna: 6 Rus general öldürdük Rusya, Ukrayna'daki ilerleyişine devam ediyor. Ukrayna, 6 Rus generalin öldürüldüğünü açıkladı. Rusya da Ukrayna ordusuna verdiği kayıplarla ilgili bilgi verdi.

Çok konuşulacak iddia: Ruslar, İngilizleri hackleyip askeri üssü vurdu Geçen Pazar günü Rus ordusu tarafından Polonya'da bulunan askeri üsse saldırı düzenlenmişti. İngiliz basını Rusya'nın füzelerin hedefini belirlemek için bölgede bulunan İngilizlerin telefonlarını hacklediğini öne sürdü.

Ukrayna: Rusya'nın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rusya'nın tüm cephelerde ilerleyişinin durdurulduğunu bildirdi.