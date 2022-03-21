Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 26 gündür devam ediyor. Taraflar arasında barış müzakelerinden de henüz sonuç çıkmadı. Ukrayna istihbaratı, Rus lider Vladimir Putin hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı ve Rus elitlerin Vladimir Putin’i zehirlemeyi planladıklarını iddia etti.

Rus lider Vladimir Putin, Başkan olmadan önce Rus istihbarat teşkilatının direktörüydü KGB'de görev yaptı. Rusya’daki çoğu kişinin Ukrayna'nın işgalinin, yaptırımlardan büyük zarar gören Rus ekonomisi üzerindeki etkisine öfkeli olduğu bildiriliyor.

Ukrayna istihbaratı, Rus lider Vladimir Putin hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı ve Rus elitlerin Vladimir Putin’i zehirlemeyi planladıklarını iddia etti.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Putin’in yerini almak için seçilen isimse Kiev, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) direktörü Oleksandr Bortnikov olduğunu yazdı.

Ukrayna İstihbaratı tarafından yapılan açıklamada, 'Bortnikov ve Rus seçkinlerinin diğer bazı etkili temsilcilerinin Putin'i iktidardan uzaklaştırmak için çeşitli seçenekler düşündüğü biliniyor. Zehirlenme, ani hastalık veya başka herhangi bir adım ihtimaller dahilinde.' olduğunu yazdı.

Bortnikov’un Ukrayna savaşının döneminde yaşanan askeri kayıplar nedeniyle Putin’in gözünden düştüğü belirtildi.

PUTİN'İN YERİNE GEÇEBİLECEK 4 ADAY

İngiliz basınında yer alan bilgilerde, Rus lider Vladimir Putin’in yerini alabilecek isimler arasında olan 4 aday var. Bunlardan adaylardan en güçlüsü şartların değiştiği durumda, Mihail Mişustin.

Adaylar arasında Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobya gösteriliyor, Savunma Bakanı Sergey Şoygu şu anda Ukrayna'nın işgalini koordine ediyor.

Dördüncü aday ise, 2008’den beri Rusya’nın güvenlik konseyi başkanı olarak görev yapan Nikolay Patruşev olarak İngiliz basınında yer aldı.

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