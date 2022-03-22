Türkiye Gazetesi

Dün Çin'de Kunming'den Guangzhou'ya gitmekte olan China Eastern Havayolları'na ait, Boeing 737 tipi ve 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı, ülkenin güneybatısındaki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde düştü. Yolcu uçağının enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, uçaktan kurtulanın olmadığı öğrenildi.

Çin devlet televizyonu uçak kazasının enkazında devam eden kurtarma çalışmalarında yaşayanlara rastlanmadığı duyurdu. Ekipler kazanın sebebini öğrenmek için kara kutuyu arama çalışmalarını sürdürüyor.

123 YOLCU 9 MÜRETTEBAT ÜYESİ VARDI

Guangşi Bölgesel Acil Durum Yönetimi Departmanı'na göre, Kunming'den Guangzhou'ya gitmekte olan, 132 kişiyi taşıyan Boeing 737 tipi bir uçak, Wuzhou şehrinin Tengxian ilçesindeki Molang köyü yakınlarında dün yerel saatle 14.38'de dağlık bir bölgeye düştü, kaza dağda yangına neden oldu.

Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'ya giden "Boeing 737-800" tipi yolcu uçağı, 123 yolcu ve mürettebattan 9 kişi taşıyordu.

DEVLET BAŞKANI CİNPİNG TALİMAT VERDİ

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, kazanın ardından arama ve kurtarma çabalarının seferber edilmesi talimatını verdi. Kazanın sebebi henüz bilinmiyor.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Çin'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde meydana gelen uçak kazasının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada "Yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına ve Çin hükümeti ile halkına taziyelerimizi iletiyoruz" ifadesi kullanıldı.

EN SON KAZA 2010'DA OLDU

Havacılık açısınd an güvenilirliğiyle bilinen Çin, uçak kazalarının nadiren yaşandığı bir ülke olarak bilinirken ülkede en son kaza 2010'da, Hınan Havayolları'na ait "8387" sayılı yolcu uçağı kuzeydoğudaki Heylongciang eyaletinin Harbin ve Yiçun şehirleri arasında yaptığı seferde sisli havada Yichun Lindu Havaalanı'na inişi sırasında düşmüş, kazada uçaktaki 96 kişiden 44'ü hayatını kaybetmişti.

Çin'den Rusya'ya yardım açıklaması! Silah yollamayacak Çin’in Washington Büyükelçisi Qin Gang, Rusya’ya silah ya da cephane göndermeyeceklerini açıkladı. Gang, Ukrayna’nın işgalini kıyamayı reddederek Pekin yönetiminin dinmesi için her şeyi yapacağını vurguladı.

Peru'da küçük uçak düştü: 5'i turist 7 kişi öldü Peru’nun turistleri taşıdığı öğrenilen küçük uçak düştü. Feci kaza sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

İran’da küçük uçak düştü, 2 kişi öldü İran’ın Rezevi Horasan eyaletinde yaşanan olayda küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü.