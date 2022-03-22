Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmede bulunan Kirby, “Savaşın 26’ncı günündeyiz. Ruslar, henüz ulaşmak üzere yola çıktıkları hedeflerinin büyük bir çoğunluğuna ve neredeyse hiçbirine erişemediler.” dedi.

J​ohn Kirby, Rusya’nın Ukrayna’da savaş suçları işlediğini gördüklerini ve bununla ilgili kanıtları toplama çabalarına yardım ettiklerini söyledi.

Rusya’nın halen Harkov, Mariupol, Çernihiv ve Kiev gibi şehirlere giremediklerine işaret eden Kirby, bu durumun Rusya ordusunu daha da öfkelendirdiğini söyledi.

Kirby, “Bu öfkeye daha fazla bombardıman yaparak karşılık vermeye çalışıyorlar.” dedi.

Bombardımanların büyük yıkımlara ve sivil kayıplarına neden olduğunu belirten Kirby, “Elbette Rus güçlerinin savaş suçu işlediğine dair açık kanıtlar görüyoruz ve bunun kanıtlarının toplanmasına yardım ediyoruz ancak bu, bir soruşturma sürecidir ve devam ediyor.” diye konuştu.

Pentagon Sözcüsü John Kirby noktayı koydu: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, muhtemel bir savaşta Ukrayna topraklarına asker göndermelerinin masada olmadığını, sadece NATO ülkelerini korumaya odaklandıklarını söyledi.

John Kirby: Suriye’de özerk, yarı-özerk bölgeleri desteklemiyoruz ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kirby, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin Suriye’nin kuzeyinde kontrolünde tuttuğu bölgelerde federasyon ilanını desteklemediklerini söyledi.