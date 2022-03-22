Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş devam ediyor. Bombardıman altındaki Ukrayna’dan çok sayıda çatışma ve ölüm haberleri geliyor. İki ülke arasında gerçekleşen barış müzakerelerinden sonuç çıkmadı.

Görüşmeler çevrim içi olarak devam ediyor. Taraflar arasında müzakerelerde, Rusya tarafından temel konularda anlaşma sağlanamadığı gerekçesi henüz sonuç çıkmadı.

Rus Haber Ajansı, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin Kırım ve Donbas bölgelerini tanıma konusunda Putin ile görüşmeye hazır olduğunu yazdı.

KIRIM VE DONBAS MESAJI

Rus Haber Ajansı TASS’ın haberine göre, Zelenskiy’nin, Ukrayna tarafının güvenlik garantisi almasından sonra Kırım ve Donbas’ı tanınması konularını Rusya ile görüşmeye hazır olacağını söyledi.

Haberde Zelenskiy’nin Ukrayna televizyonlarına konuştuğu belirtildi ve "Bu herkes için çok zor bir durum. Kırım, Donbas ve herkes için. Bir çıkış yolu bulmak için, bahsettiğim bu ilk adımı atmalısınız." ifadelerine yer verildi.

Haberde Zelenskiy’nin Putin ile yapacağı görüşmede bu konuları tartışmaya hazır olduğu belirtildi ve Ukrayna liderinin "Rusya Devlet Başkanı ile ilk görüşmemizde bu konuları gündeme getirmeye hazırım, bunlar alakalı, bizim için önemli..” açıklamasına yer verildi.

Zelenskiy’i öldürmek için suikast timi toplayan şahıs yakalandı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’ suikast düzenlemek için Rus istihbaratı tarafından görevlendirilen bir kişi suikast malzemeleriyle ele geçirildi.

Johnson açıkladı: Zelenskiy ve ailesine sığınma teklif ettim İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve ailesine İngiltere'ye sığınması için teklifte bulunduğunu, fakat Zelenskiy'nin bu teklife sıcak bakmayarak reddettiğini açıkladı.

Zelenskiy: Putin'in ültimatomu yerine getirilemez Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın ültimatomunu yerine getiremeyeceklerini söyledi. Zelenskiy, bunun sadece Ukrayna halkının tamamen yok edildiği durumda mümkün olacağını bildirdi.