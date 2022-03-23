Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna meselesine ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Fransa tarafı, Ukrayna’da ateşkesten başka çözümün olmadığını ifade etti.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaklaşık 1 saatlik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede liderlerin tek tartışma konusu Ukrayna meselesi olurken Paris’ten ilk yapılan açıklamada, liderlerin Ukrayna sorununun çözümünü etraflıca tartıştığı ve Macron’un, Ukrayna’daki sorunun çözümü yönünde tek yol olarak ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Fransız tarafının inisiyatifiyle, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefon görüşmesi yaptı. Rus ve Ukraynalı temsilciler arasında devam eden müzakereler de dahil olmak üzere Ukrayna çevresindeki durum hakkında kapsamlı bir görüş alışverişi devam etti" denildi.

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