Türkiye Gazetesi

İsviçreli bir araştırma şirketi 117 ülkede 6 bin 476 kenti mercek altına alarak ‘2021 Dünya Hava Kirliliği’ raporunu hazırladı. Araştırma hava kalitesi izleme istasyonlarında havanın içindeki partikül yoğunluğunun ölçümlerine dayanıyor.

Araştırmalara göre kirli havanın içerisinde bulunan ince parçacıklı madde kirliliği, astım, felç, kalp ve akciğer hastalıklarına yol açarak her yıl milyonlarca insanın erken ölmesine sebep oluyor.

DÜNYADAKİ 97 ŞEHRİN HAVASI KÖTÜ

Rapor, dünyadaki şehirlerin yüzde 97’sinin Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği hava kalitesi standartlarını karşılamadığını da ortaya koydu. Bunda, tehlikeli parçacıkların kubikmetrede 5 mikrogramı aşmaması baz alınıyor.

DÜZCE VE IĞDIR EN KİRLİ HAVAYA SAHİP

Rapora göre, Türkiye dünyanın en kirli havasına sahip 46. ülke. Avrupa’nın en kirli havasına sahip beş şehrinden ikisi de Türkiye’de yer alıyor: Bu iller Iğdır ve Düzce.

Dünya nüfusunun yüzde 90'ı kirli hava soluyor Hava kirliliği oranları uzun yıllardır düşüş yaşasa da 2019 itibarıyla hala Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği seviyeye ulaşmadığı görüldü. Veriler Avrupa ülkelerini kapsarken, 2019 yılındaki yıllık ortalama ince partikül konsantrasyonun 12,6 ug/m3 olduğu kaydedildi. 2020 Dünya Hava Kalitesi Raporuna göre ise, Bangladeş, Pakistan, Hindistan, Moğolistan, Afganistan, Umman ve Katar havası en kirli ülkeler oldu. Türkiye ise 106 ülke arasında 46. sırada yer aldı.

Hamilelikte kirli havaya maruz kalmak çocuklarda yüksek kan basıncına sebep olabilir Hamilelikte kirli havaya maruz kalmanın, çocuklarda kan basıncında yüksekliğe neden olabileceği belirtildi.

Doç. Dr. Özgür Karacan: Her yıl 600 bin çocuk kirli havadan ölüyor Doç. Dr. Özgür Karacan hava kirliliğinin insan sağlığına olumsuz etkilerine dikkat çekti ve her yıl tüm dünyada hava kirliliğine bağlı yaklaşık 600 bin çocuk ölümü gerçekleştiğini ifade etti.