Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın 28.gününde saldırılar tüm hızıyla devam ederken milyonlarca Ukraynalı ülkelerini terkederek komşu ülkelere göç etti. Binlerce insanın yaralandığı savaşta Ukryan'nın kayıpları kadar Rusya'nın kayıpları oldu.

Rusya askeri anlamda birçok kayıp verdi. Ukrayna'nın açıklamalarına göre savaşta 14 binden fazla Rus askeri öldürüldü. Yalnızca askerler değil Putin'e yakın üst düzey komutanlarda öldürüldü bu savaşta.

KİLİT İSMİN MARİPOL'U ELE GEÇİRMESİ PLANLANIYORDU

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Albay Alexei Sharov, 200 binden fazla kişinin mahsur kaldığı Ukrayna kenti Mariupol'da öldürüldü. Sharov'un Rusya'nın son derece önemli gördüğü kente ele geçirmek için kritik bir role sahip olduğu belirtiliyordu.

UKRAYNA AÇIKLADI

Ukrayna ordusu subayı Anatoliy Stefan, Rusya Deniz Piyadeleri'ne bağlı 810. Zhukov Tugayı'nın komutanı olan Sharov'un ölümünü sosyal medya hesaplarından duyurdu.

2.DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA EN FAZLA KAYIP

Albay Alexei Sharov, Ukrayna'da ölen en son üst düzey Rus subayı oldu. Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan beri bu kadar kısa sürede bu kadar fazla komutan kaybetmediği belirtiliyor.

RUS ORDUSUNUN KAYIPLARI

Rusya Savunma Bakanlığı, 'özel askeri operasyon' olarak adlandırdığı bu işgalde 498 askerin öldüğünü açıklarken Ukrayna ise bu sayının 14 binin üzerinde olduğunu iddia etti. Pentagon'a göre ise 7 bin Rus askerinin öldüğünü tahmin ediliyor.

Rusya'dan kritik nükleer silah açıklaması: Tehdit olursa başvurabiliriz CNN televizyonunda Christiane Amanpour'un programına konuk olaran Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer silahlara başvurabileceğini açıkladı.

Kremlin'den Rusya-Ukrayna müzakerelerine dair açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin, ülkenin NATO üyeliğinin yanı sıra Rusya’nın teklifleri konusunda referanduma gidebileceklerini söylemesi üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan cevap geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı paylaştı: Kiev'deki AVM'nin vurulma anı Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de vurulan alışveriş merkezinin görüntülerini paylaştı.