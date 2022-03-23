Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Çin'in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne 132 kişiyi taşıyan uçak düşmüştü. Ulaşılamayan uçak için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping enkaza derhal acil müdahale edilerek var gücüyle arama kurtarma çalışmalarına başlanması emrini vermişti.

KARAKUTULARDAN BİRİ BULUNDU

Çin Devlet televizyonu CCTV'nin yayımladığı görüntüde, uçağın düştüğü bölgede çalışmalarını sürdüren arama ekipleri karakutulardan biri olduğu ifade edilen kırmızı renkte metal silindir taşıyor.

Bulunan karakutunun uçuş verilerinin kaydedildiği mi yoksa kokpitteki seslerin kaydedildiği karakutu mu olduğu konusunda henüz bir bilgi verilmediği öğrenildi.

KARAKUTU BU GİZEME IŞIK TUTABİLİR

"FlightRadar24.com" internet sitesinin verilerine göre uçak, 21 Mart'ta yerel saatle 14.20'de 30 bin fit (yaklaşık 9 bin metre) irtifada seyir halindeyken saatte 842 kilometre hızla dikey dalışa geçmiş ve 1,5 dakika içinde yere çakılmıştı.

İnternette paylaşılan, uçağın düşüşünü gösterdiği iddia edilen güvenlik kamerası kaydında da uçağının burun üzeri dalışla irtifa kaybettiği görülmüştü.

Karakutu incelemesinin uçağın neden beklenmedik şekilde burun üzeri dikey dalışla irtifa kaybettiğini aydınlatması bekleniyor.

KURTULAN OLMADI

Kunming-Guangcou seferini yapan China Eastern Hava Yollarına ait "5735" sefer sayılı uçak, dün öğle saatlerinde Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Vocou şehrinin Tıng ilçesi kırsalındaki ormanlık alana düşmüştü. Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, uçakta 123'ü yolcu 9'u mürettebat 132 kişinin bulunduğu duyurulmuştu.

Çin medyası: Uçak kazasından kurtulan olmadı Çin medyası dün Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düşmesi sonucu kazadan kurtulanın olmadığını belirtti.

ABD’de uçak düştü! Herkes sağ kurtuldu ABD'nin Texas eyaletinde içinde yolcu ve mürettebat toplamda 21 kişinin bulunduğu uçak, kalkış sırasında çitlere çarptıktan sonra düştü. Kazada can kaybı yaşanmazken, 2 yolcunun yaralandığı belirtildi.

Çin'de 133 kişiyi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı düştü Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü. Uçağın düştüğü dağlık alanda yangın çıkarken can kaybı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.