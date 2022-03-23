Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı askeri harekatı devam ederken, Kremlin’den şaşırtan bir istifa geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı ve Rus iklim elçisi Anatoly Chubais, Ukrayna işgaline tepki göstererek istifa ettiği iddia edildi. Ülkeyi terk eden Chubais, işgal konusunda Kremlin'den ayrılan en üst düzey yetkili oldu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Rus medyasında çıkan haberlere göre, istifayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Sözcü Dmitry Peskov, yöneltilen sorulara cevap vermedi.

1990’DAN BERİ PUTİN’LE BERABER

66 yaşında olan Anatoly Chubais, 1990 yılından bu yana Putin hükümetinde görev yapıyordu. Batılı yetkililerle yakın ilişkiler sürdüren Chubais, birkaç ekonomik reformcudan biriydi. Rusya'nın 1990'lardaki özelleştirmelerinin mimarı olarak bilinen Chubais, Putin tarafından kalkınma elçisi olarak atanana kadar büyük şirketlerde üst düzey görev alıyordu.

BASKILAR İYİCE ARTTI

Yaklaşık 1 aydır devam eden savaş, işgali eleştirenler Rus vatandaşlarında büyük bir baskı oluşturdu. Putin, 16 Mart'ta Rusya'yı ABD ve müttefikleri için gizlice çalışmakla suçladığı "pislik ve hainlerden" temizleyeceği konusunda uyardı. Ekonomik çöküşle karşı karşıya kalan Rus lider, Batı'yı Rusya'yı yok etmek istemekle suçladı.

İSTİFALAR ÜST ÜSTE GELİYOR

Geçen hafta ise Cumhurbaşkanlığı sırasında Dmitry Medvedev'in kıdemli ekonomi danışmanı ve 2018 yılına kadar başbakan yardımcısı olan Arkady Dvorkovich istifa etmişti. Aynı zamanda Uluslararası Satranç Federasyonu'nun da başkanı olan Dvorkovich, savaşa karşı sesini yükselten birkaç eski üst düzey yetkiliden biriydi.

Ukrayna NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır! Zelenski Rusya’ya 3 şartını sundu Rusya-Ukrayna savaşının 28’inci gününde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’den çok önemli bir açıklama geldi. Zelenski, Rus ordusunun geri çekildiği, ateşkes sağlandığı ve ülkesinin güvenliğinin garanti edildiği taktirde Ukrayna’nın NATO üyeliği talebinden vazgeçeceğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan NATO'ya uyarı: Direkt çatışma çıkar Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Kiev yönetiminin sürekli pozisyon değiştirmesi nedeniyle Ukrayna ile müzakereler zor. Ukrayna'ya barış gücü göndermek, Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir" dedi.

Rusya'dan kritik nükleer silah açıklaması: Tehdit olursa başvurabiliriz CNN televizyonunda Christiane Amanpour'un programına konuk olaran Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer silahlara başvurabileceğini açıkladı.