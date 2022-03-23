Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Parlamentosuna hitap etti. Zelenskiy konuşmasında, Fransız şirketleri Renault, Auchan ve Leroy Merlin'in "Rusya'nın savaşının sponsoru" olmayı, kadın ve çocukların "öldürülmesi" için Rusya'yı finanse etmeyi bırakması gerektiğini belirtti.

"UKRAYNA'DA YAŞANANLARIN SUÇLUSUNUN KİM OLDUĞUNU BİLİYORSUNUZ"

Zelenskiy, video konferans yoluyla Fransa Parlamentosuna hitabında, "Ukrayna'da neler yaşandığını ve kimin suçlu olduğunu bildiğinize eminim." dedi.

Rusya'nın, Ukrayna'nın Mariopol kentine düzenlediği saldırıları Verdun Savaşı'na benzeten Zelenskiy, Rus ordusunun üniversitelere, hastanelere ve her türlü yapıya saldırı düzenlediğini söyledi.

Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Fransa'dan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne daha fazla destek olmasını ve savaşın sona erdirmesini beklediklerini belirtti.

Fransız şirketlerin, Rusya'yı terk etmesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, Renault, Auchan ve Leroy Merlin'in "Rusya'nın savaşının sponsoru" olmayı, kadın ve çocukların "öldürülmesi" için Rusya'yı finanse etmeyi bırakması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy'nin talebi üzerine milletvekilleri ve senatörler savaşta hayatını kaybeden Ukraynalılar için bir dakika saygı duruşunda bulundu.

Zelenskiy müzakere sürecine ilişkin açıklama yaptı: Zor ve tartışmalı sürüyor Rusya-Ukrayna arasında müzakerelere ilişkin açıklama yapan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sürecin "zor" ve "tartışmalı" şekilde devam ettiğini bildirdi.

Zelenskiy'den Putin'e Kırım ve Donbas mesajı: Görüşmeye hazırım Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 27 gündür devam ediyor. Rus Haber Ajansı, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin Kırım ve Donbas bölgelerini tanıma konusunda Putin ile görüşmeye hazır olduğunu yazdı.

Zelenskiy’i öldürmek için suikast timi toplayan şahıs yakalandı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’ suikast düzenlemek için Rus istihbaratı tarafından görevlendirilen bir kişi suikast malzemeleriyle ele geçirildi.