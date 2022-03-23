Türkiye Gazetesi

Ukrayna'da kanlı savaş, bir aydır sürüyor. Ruslar tarafından kuşatılan Mariupol'e sürekli bombalar yağıyor. Şehirden kaçamayan bazı anneler, çocuklarını hayatta tutabilmek için zekice bir yönteme başvurdu.

Çaresiz kalan anneler, çocuklarının kan grubunu ellerine yazdı. Böylelikle evleri roket veya bombayla vurulduğunda çocukları yaralanırsa sağlık görevlileri kan grubunu belirlemekle uğraşmayacak. Böylelikle yaralanan çocuğa daha hızlı müdahle edilebilecek.

Hırvatistan, evine Ukraynalı alana para verecek Hırvatistan hükûmeti, Ukrayna’daki savaştan kaçan mültecilere kapılarını açanlara para vereceğini duyurdu.

NATO liderleri Ukrayna için toplanıyor NATO yarın olağanüstü toplanıyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya'nın NATO -Rusya sözleşmesini defalarca ihlal ettiğini söyleyen Stoltenberg üyelerin yarın Rusya'karşı yeni kararlar almasını umduğunu söyledi. Stoltenberg, "Kimyasal silah kullanımı asla kabul edilemez. Çok ciddi sonuçları olur" ifadelerini kullandı. Genel Sekreter, "Nükleer savaşın kazananı olmaz" diye konuştu.

Pentagon: Ukrayna'nın savaşı kazanabileceğini düşünüyoruz ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna’da belirlediği stratejik hedeflerin neredeyse hiçbirini elde edemediğini belirterek, Ukrayna ordusunun Rusya’ya karşı savaşı kazanabileceğini söyledi.