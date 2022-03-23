Türkiye Gazetesi

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, yarın yapılacak NATO Liderler Zirvesi’nde Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Slovakya'ya ek savaş gruplarının konuşlandırılmasının onaylanacağını belirtti.

UKRAYNA'YA BARIŞ GÜCÜ KONUŞLANDIRMA ÖNERİSİ MASADA

NATO liderleri yarın Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelecek. NATO Liderler Zirvesi öncesi açıklamada bulunan ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, NATO liderlerinin yarın yapacakları zirvede Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Slovakya'ya ek savaş gruplarının konuşlandırılmasını onaylayacaklarını belirtti.

Ek savaş gruplarının konuşlandırılmasına ilişkin ayrıntıların yarın kamuoyu ile paylaşılacağını aktaran Smith, Rusya ve NATO’nun doğu bloğu ile ilgili uzun değerlendirmeler yapacaklarını ifade etti. NATO’nun Ukrayna’ya barış gücü konuşlandırmasına ilişkin önerinin hala masada olduğunu belirten Smith, bu önerinin “açık uçlu” olduğunu ve "müttefiklerin Polonya'nın burada ne önerdiği hakkında daha fazla bilgi edinmek istediklerini" aktardı.

NATO zirvesi öncesi kritik MGK toplantısı: Karadeniz’de Montrö uygulanacak Milli Güvenlik Kurulu ulusal ve bölgesel güvenlik gündemiyle Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı 3 saat 45 dakika sürdü. Toplantıdan Karadeniz'de Montö'nün uygulanacağına dair karar çıkarken, Ukrayna-Rusya savaşında arabulucuk görevinin üstlenmeye devam edileceği kaydedili.

NATO liderleri Ukrayna için toplanıyor NATO yarın olağanüstü toplanıyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya'nın NATO -Rusya sözleşmesini defalarca ihlal ettiğini söyleyen Stoltenberg üyelerin yarın Rusya'karşı yeni kararlar almasını umduğunu söyledi. Stoltenberg, "Kimyasal silah kullanımı asla kabul edilemez. Çok ciddi sonuçları olur" ifadelerini kullandı. Genel Sekreter, "Nükleer savaşın kazananı olmaz" diye konuştu.

Ukrayna NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır! Zelenski Rusya’ya 3 şartını sundu Rusya-Ukrayna savaşının 28’inci gününde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’den çok önemli bir açıklama geldi. Zelenski, Rus ordusunun geri çekildiği, ateşkes sağlandığı ve ülkesinin güvenliğinin garanti edildiği taktirde Ukrayna’nın NATO üyeliği talebinden vazgeçeceğini belirtti.