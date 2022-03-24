Türkiye Gazetesi

Somali'nin Beledweyne bölgesinde, dün Eş-Şebab terör örgütü tarafından bombalı saldırılar düzenlendi. Hirshabelle Eyaleti Başkanı Ali Gudlawe, Beledweyne'deki iki saldırıda 48 kişinin hayatını kaybettiğini, 108 kişinin de yaraladığını açıkladı. Saldırılarından birini intihar eylemi olduğu, diğerinin ise bomba yüklü araçla yapıldığı öğrenildi.

Hayatını kaybedenler arasında Amine Muhammed Abdi isimli bir kadın milletvekilinin de olduğu aktarıldı. Bombalı saldırıların bölgedeki meclis seçimleri öncesi yaşandığı ve kadın milletvekili Muhammed'in de seçim çalışması yürüttüğü aktarıldı. Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermaju ve Başbakan Muhammed Hüseyin Roble saldırıları kınadı.

Somali’de intihar saldırısı: 13 ölü Somali'de restorana düzenlenen intihar saldırısında 13 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.