Türkiye Gazetesi

Bir Ukraynalı gittiği AVM'nin etrafındaki askeri hareketliği Tiktok'ta yayınladı. Rus askerleri videonun çekildiği yeri hedef aldı. Bu saldırıda da 8 Ukraynalı hayatını kaybetti. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de pazar gecesi art arda patlamalar meydana geldi. Podolskiy bölgesinde bir alışveriş merkezi Rus ordusunun hedefindeydi. Saldırıda sekiz kişi hayatını kaybetti.

SALDIRI TİKTOK VİDEOSU YÜZÜNDEN OLDU

Alışveriş merkezinin hedef alınmasına sosyal medya platformu Tiktok'ta yayınlanan bir videonun sebep olduğu ortaya çıktı.

VİDEOYU ÇEKEN ADAM ÖZÜR DİLEDİ

O videoyu çeken Artemev Aleksandreviç adlı bir Ukraynalıydı. Alışveriş merkezinin çevresindeki askeri faaliyetleri Tiktok'ta paylaştı. Rus ordusu söz konusu görüntüden hareketle alışveriş merkezine füze saldırısı düzenledi. Saldırıdan bir gün sonra Ukrayna güvenlik yetkilileri Aleksandreviç'in halktan özür dilediğini gösteren bir video yayınladı. Ukraynalı yetkililer askerlere ilişkin bilgi paylaşılmamasını istedi

Beraberindeki mesajda da Ukrayna askerlerine ilişkin bilgilerin internette paylaşılması nedeniyle, askerlerin savunma pozisyonu aldığı binanın saldırıya uğradığı belirtildi. "Bilerek ya da bilmeyerek paylaşım yapan kişinin düşmana çalıştığı" vurgulandı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

Ukraynalı yetkililer özellikle askeri teçhizat, kontrol noktası ve benzeri askeri hiçbir bilginin paylaşılmamasını istedi.

Ukrayna'dan korkutan açıklama: Belarus'un saldırma ihtimali yüksek Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Belarus'un Ukrayna'ya saldırma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Ukrayna, Rus saldırıları sonrası uydudan görüntülendi Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları sonrası harabeye dönen kentlerin uydudan çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.