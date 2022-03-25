Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'daki işgal girişimi ile birlikte Batılı ülkelerin liderleri yaptırım kararlarını peş peşe açıklarken Ukrayna'ya destek göndermeye de devam ediyor. Brüksel'deki NATO ve G7 toplantılarının ardından açıklamalarda bulunan ve Rusya'ya büyük tepki gösteren İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Putin'in Ukrayna'ya yönelik öfkesini dışa vurmasına seyirci kalmayacağız" dedi.

YARDIMLAR İKİ KATINDAN FAZLASINA ÇIKACAK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da sürdürdüğü işgale cevap olarak, İngiltere ve müttefiklerinin Ukrayna'ya 'ölümcül yardımı artıracağını' aktaran Johnson, "İngiltere, Ukrayna'nın silahlı kuvvetleri için ilave 6 bin füze ve 25 milyon sterlin fon sağlayacak. Bugüne kadar sağladığımız ölümcül yardımı 2 katından fazlasına çıkarırken, aynı zamanda Polonya'daki ve Estonya'daki birliklerimizi de ikiye katlamanın yanı sıra Bulgaristan'a yeni konuşlandırmalar sağlayarak NATO ülkelerine desteğimizi artıracağız" dedi.

"SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ"

Johnson, "Putin'in A planı artık suya düştüğü için sivillere yönelik saldırılarını yoğunlaştırıyor. Doğumhaneler, evler ve okullar hiçbir şekilde ayrım gözetilmeden bombalandı. Aileler bodrumlarda dondurucu barınaklarda aç kaldı veya kaçarken hedef alındı. Putin'in Ukrayna'ya yönelik öfkesini dışa vurmasına seyirci kalmayacağız" dedi.

Nükleer silahların kullanımına ilişkin soruları cevaplayan Johnson, bu tartışmaların gerçekte olup bitenlerden ziyade 'dikkati dağıtmak' olduğunu söyleyerek, 'bunun masum insanlara yönelik vahşi bir saldırı' olduğunu ifade etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson

"PUTİN'E MESAJIMIZ: UKRAYNA YALNIZ DEĞİL"

G7 ve NATO toplantılarının ardından Putin'e bu toplantılardan bir mesaj çıktığını ifade eden Johnson, "Mesaj şudur ki, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla insani müdahaleyi tartıştık ve Ukrayna yalnız değildir" ifadelerini kullandı.

Johnson, "NATO ve G7 liderleri olarak bugün, kendimizi Rus petrol ve gazından uzaklaştırmak ve küresel enerji güvenliğini yeniden şekillendirmek de dahil olmak üzere, Rusya üzerindeki etkileri ağırlaştırmaya karar verdik" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ KATKILARINDAN BİRİ TB2'LER"

Johnson, basın toplantısını bitirmeden önce Türkiye'nin Ukrayna'ya yaptığı silahlı insansız hava araçları yardıma ilişkin konuştu.

Johnson, bir basın mensubunun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştünüz. Türkiye ve İngiltere, Ukrayna'nın yakın dostları. Bize Ukrayna'ya daha fazla silah sağlayabileceğinizi söylediniz ama hava savunmasından bahsetmediniz. Silahlar nelerdir? Ukrayna için ne gerekli?" soruları üzerine şu cevabı verdi:

"Türkiye'nin şu anda Ukrayna'ya destek noktasında yaptığı en önemli katkılardan biri bence çok değerli olduğunu düşündüğüm Bayraktar TB2'lerdir. İngiltere’nin sağladığı şey ise eminim siz de görmüşsünüzdür, hava savunmamız ve Ukraynalıların onları nasıl kullanacaklarını anlamalarına yardımcı oluyoruz. Bence bu tamamen mantıklı ama gerçekten söylediklerimin ötesine geçmem gerektiğini düşünmüyorum."

Bir yanda Bayraktar TB2, diğer yanda Lancet ve Kub: Savaşta 'yapay zeka' izleri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta modern teknolojinin günümüzdeki önemi ve kullanımı adeta gözler önüne seriliyor. İki tarafın da aktif bir şekilde insansız hava araçlarını kullandığı gözler önüne serilmese de Ukrayna'nın Bayraktar TB2, Rusya'nın ise Suriye'de kullandığı insansız hava araçlarını kullandığı biliniyor. Ayrıca gerçekleştirilen siber saldırıların ve yapay zeka destekli dezenformasyon araçlarının da sıcak çatışma alanlarında yaşanan gelişmelerin seyrini değiştirecek potansiyelde olduğu ifade ediliyor.

Bayraktar TB2 hakkında çarpıcı yorum: En çok da propaganda tarafında işe yarayacaklar Yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar TB2'ler birçok ülkeye ihraç edilirken adından da başarıyla söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle son bir ayda dünyanın bir numaralı gündemi haline gelen savaşta da kullanılan Bayraktar TB2'ler için yorumda bulunan uzmanlar, "En çok da propaganda tarafında işe yarayacaklar" diyerek Türk yapımı silahlı insansız hava aracından övgüyle söz etti.

ABD'de basını TB2'leri konuşuyor: Bayraktar olmadan olmaz ABD merkezli Foreign Policy dergisi son dönemde sık sık dünya gündeminde yer alan Bayraktar TB2'leri analiz etti. Analizde TB2'lerin başarılı operasyonlara imza attığı yazıldı ve "Rusya'nın ilerleyişini yavaşlatabilir" denildi.