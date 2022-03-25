Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işgalinin 29’uncu gününe girilirken, sanal ortamda da savaş başlamış durumda. Bu saldırıların hedefinde ise ABD var. Geniş çaplı önlemler alan ABD’den dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

BAŞINA ÖDÜL KOYULDU

Rus siber korsanlarının saldırılarını uğrayan ABD harekete geçti. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus asıllı bilgisayar korsanı Evgeny Viktorovich Gladkikh hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül vereceğini duyuruldu.

“HAKKINDA BİLGİ VERENE ÖDÜL VERECEĞİZ”

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı Adalet için Ödül (RFJ) programı kapsamında Rus asıllı bilgisayar korsanı Evgeny Viktorovich Gladkikh hakkında bilgi sağlayanlara ödül veriyor." ifadeleri kullanıldı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Açıklamada, Gladkikh'in, yabancı bir hükümetin talimatıyla veya kontrolü altında hareket ettiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Gladkikh'in kimliğine veya konumuna yönelik bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül sunuyoruz. Gladkikh, ABD kritik altyapılarına karşı siber faaliyetleri de kapsayan Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Kötüye Kullanım Yasası'nın ihlaline yardım veya yataklık ediyor."

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