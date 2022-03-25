Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ilk günlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in düzenlediği Güvenlik Konseyi Toplantısı’na katılan daha sonraki tüm toplantılarda da bulunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yaklaşık 12 gündür görünmüyordu.

Sık sık ekranlarda görünen Şoygu’nun bir anda ortalıktan kaybolması beraberinde spekülasyonlar getirirken, birçok kişi Şoygu’nun, Ukrayna’daki başarısızlık nedeniyle Putin tarafından görevden alındığını öne sürmüştü. Bazı kişiler ise Şoygu’nun hasta olduğu iddia etmişti.

Tüm bu spekülasyonların ardından Şoygu, Putin’in düzenlediği Güvenlik Konseyi Toplantısı’na katıldı. Önceki toplantıların tümü baştan sonra Rus medyası tarafından yayınlanırken, bugün yapılan toplantının sadece bir kısmı yayınlandı.

PUTİN'E RAPOR SUNDU

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Güvenlik Konseyi Toplantısı’nın ardından Rus basına açıklama yaparak, Şoygu’nun Putin’e operasyonlar ile ilgili rapor sunduğunu söyledi.

Peskov, “Savunma Bakanı Soygu, özel askeri operasyonun ilerlemesinin yanı sıra insani yardımların sağlanması, kurtarılmış bölgelerde hayati altyapıyı restore etmek ve güvenliğin sağlanması gibi konularda rapor verdi” dedi.



Rusya, en büyük silahı hakkında konuştu: Tümü ülke içinde tutuluyor Ukrayna topraklarına yönelik 24 Şubat'ta başlatılan işgal girişimi sonrası İran ve Kuzey Kore gibi ülkeleri 'yaptırım' konusunda geride bırakan ve zirveye yerleşen Rusya'da ekonomik kriz baş gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde en büyük silahlarından olan 140 milyar dolarlık altın rezervine alıcı bulamadığı iddia edilen Rusya'dan konuya dair açıklama geldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkenin uluslararası rezervlerindeki tüm altının Rusya'da bulunduğunu belirtildi.

İngiliz basını yazdı: Rusya Ukrayna krizine dair 5 senaryo Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna topraklarına karşı 24 Şubat'ta başlattığı işgal girişimi sürüyor. Ukrayna topraklarındaki çatışma sürerken, savaşın seyrine dair birçok senaryo konuşulmaya başlandı. İngiliz basını, savaşın nasıl sonuçlanabileceğine dair olasılıkları sıraladı.