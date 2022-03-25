Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’da düzenlenen Gorçakov Diplomat Vakfı toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın izole edilemeyeceğine işaret eden Lavrov, "Dünyanın her yerinden çok sayıda dostumuz, müttefikimiz ve ortağımız var." ifadesini kullandı.

Avrupa’daki siyasetçilerin, "Hitler Almanyası'nda" kullanılan "topyekün savaş” terimini Rusya’ya karşı kullandıklarını savunan Lavrov, "(Batılılar) Rusya’ya karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti. Hedefleri gizli değil, Rus ekonomisini ve bir bütün olarak Rusya'yı yok etmek ve boğmak istediklerini alenen ilan ettiler." diye konuştu.

Rusya’nın izole edilemeyeceğine işaret eden Lavrov, "Dünyanın her yerinden çok sayıda dostumuz, müttefikimiz ve ortağımız var." ifadesini kullandı.

Lavrov, Batılıların, Birleşmiş Milletler kararlarını etkilemek için kışkırtıcı bir propaganda yürüttüğünü belirterek, "Batı dışındaki dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu, tek taraflı oynanan bir oyuna girmek istemiyor. Muazzam bir baskı altındalar." dedi.

Ukrayna yönetiminin nükleer silah edinmesine yönelik arzusundan ötürü endişe duyduklarını ifade eden Lavrov, "Aynı şekilde, Pentagon’un Ukrayna’daki askeri-biyolojik programını gerçekleştirmek üzere en az üç düzine laboratuvar kurmasından da endişe duyuyoruz." diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan NATO'ya uyarı: Direkt çatışma çıkar Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Kiev yönetiminin sürekli pozisyon değiştirmesi nedeniyle Ukrayna ile müzakereler zor. Ukrayna'ya barış gücü göndermek, Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir" dedi.

Lavrov savaşın son bulması için gerekli şartı açıkladı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna konusunda müzakerelere işaret ederek, talepleri konusunda hazırlanan kapsamlı belgelerin imzalanmasıyla operasyonların sona ereceğini belirtti.