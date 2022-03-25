Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Biden ile görüşmeye giden Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı taşıyan uçak, Varşova'ya dönüp acil iniş yaptı.

BIDEN NATO ZİRVESİ SONRASI DAHİL ETMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle bu hafta içi Brüksel'de NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Avrupa ziyaretine Polonya durağının eklemişti.

Biden'ın cuma günü Varşova'ya geçmesi ve cumartesi günü Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD ile Polonya arasında Ukrayna'ya eski Sovyet yapımı savaş uçaklarının gönderilmesine ilişkin anlaşmazlık yaşanmış, Washington son olarak söz konusu planın rafa kaldırıldığını açıklamıştı.



Ukraynalılar kapasitesini aşan trenlerle Polonya’ya göç ediyor Rusya’nın saldırısı altındaki Ukrayna’dan Polonya’ya sığınan kişi sayısı bir ay içinde 2.2 milyona ulaşırken, Ukraynalılar kapasitesinin üzerindeki trenlerde göç etmeye devam ediyor.

Rus medyası yeni hedeflerini tartışmaya başladı bile: Polonya’yı nasıl bombalarız? Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işgalinin 28. Gününe girilirken Rus medyasından çok çarpıcı açıklamalar geldi. Rusya’nın merkez medyasında uzmanlar Polanya’nın başkenti Varşova’nın nasıl bombalanacağını tartıştı. Canlı yayındaki o anlar ise herkesi hayrete düşürdü.