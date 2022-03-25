Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde Macaristan'dan, Rusya'ya enerji yaptırımlarına destek ve Ukrayna'ya silah sevkiyatına izin vermesini talep etti. Bu isteklere Macaristan'dan cevap geldi. Macaristan Başbakanlık Basın Ofisi Genel Sekreteri Bertalan Havasi, ülkesinin çıkarlarına ters olduğu için Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın talepleri reddettiğini söyledi.

"SİLAH GÖNDERMEYECEĞİZ"

Macaristan'ın, Rusya-Ukrayna savaşına müdahil olmak istemediğini ve bu yüzden Ukrayna'ya silah geçişine izin vermeyeceğini kaydeden Havasi "Viktor Orban her iki talebi de reddetti. Çünkü bunlar Macaristan'ın çıkarlarına ters. Macaristan bu savaşa müdahil olmak istemiyor. Bu yüzden de silah sevkiyatına izin vermiyor. Ukrayna'ya silah da göndermeyecek" diye konuştu.

"RUSLARA YÖNELİK YAPTIRIMLARA KARŞIYIZ"

Macaristan'a doğalgaz ve petrolün büyük bir kısmının Rusya'dan geldiğine aktaran Havasi "Ülkedeki hanelerin yüzde 85'i doğalgazla ısınıyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Rusya'ya yönelik enerji yaptırımlarına karşı çıkacağız" ifadelerini kullandı.

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