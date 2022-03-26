Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm dünyayı etkisi altına alırken, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’ten çok çarpıcı bir açıklama geldi. Vucic yaptığı açıklamada, Kosova Başbakanı Albin Kurti’nin Sırplara saldırmaya karar verdiğini öne sürdü.

“BARIŞI YIKMAK İSTİYOR”

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova’nın Sırplara saldırmak istediğini belirterek, "Kurti, Sırplara saldırmaya karar verdi. Bu eylemiyle barışı yıkmak istiyor. Kosova Başbakanı Kurti, Brüksel Anlaşması'nı çiğnedi. Kosova'daki huzur ve barışa zarar vermek istiyor." ifadesini kullandı.

“BRÜKSEL ANLAŞMASI ARTIK YOK HÜKMÜNDE”

Sırp vatandaşlarına çağrıda bulunan Vucic, şunları söyledi: "Saygıdeğer Sırplar, Ljiljana Stevanovic, Kurti'nin talebi üzerine görevden alındı. Sırbistan Milli Güvenlik Konseyi Toplantısı'na gelen Kosovalı Sırpların (komutan ve polis memurları) da görevden alınacağını duydum. Bu girişimiyle Kurti, Sırplara saldırmaya karar verdiğini gösterdi. Brüksel Anlaşması ihlal edildi ve artık yok hükmünde." Vucic, Sırbistan'ın barış ve istikrarı korumak istediğinin ve uluslararası toplumun bu olaya tepki göstermesi gerektiğinin altını çizerek, "Sırp halkı nerede olursa olsun Sırbistan sizinle beraber, arkanızdadır." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic.

“KOSOVA BARIŞI İSTEMİYOR”

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Kosova ve Metohiya'da Sırplara yönelik şiddet devam ediyor. Kurti, aldığı her yeni kararla barış ve istikrarı baltalıyor. Uluslararası anlaşmalar, ihlal ediliyor. Kosova ve Metohiya'daki insanlarımızın temel insani hakları ellerinden alınıyor. Buna göre, Brüksel Anlaşması öldü." açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Kosova hükümeti, 3 Nisan'daki Sırbistan cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinde Kosova'daki Sırpların oy kullanamayacağını açıklamıştı. Ardından Mitrovica Mahkemesi Başkanı Sırp asıllı Ljiljana Stevanovic, 22 Mart'ta Sırbistan'da düzenlenen Milli Güvenlik Konseyi'ne katılmış ve Vucic ile bir araya gelmişti. Vucic, "Kosovalı Sırplar, önümüzdeki günlerde protesto gösterileri düzenlemek istiyor. Anlıyorum, bu onların demokratik hakları, buna müdahale edemem." demişti. Kosova hükümeti, Sırbistan'daki konsey toplantısına katılan Stevenovic'i görevden uzaklaştırma kararı aldığını açıklamıştı.

KOSOVA YÖNETİMİNE TEPKİ

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD, Kosova vatandaşı Sırpların 3 Nisan'da yapılacak Sırbistan seçimlerinde oy kullanmasına izin vermediği için Kosova yönetimine tepki göstermişti.

"Beşli Grup" olarak da bilinen Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD'nin konuya ilişkin ortak yazılı açıklamasında, Sırbistan seçimlerinde oy kullanmaya elverişli Kosova vatandaşlarının 3 Nisan'daki Sırbistan cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinde bu haklarını kullanmalarına izin verecek pragmatik bir çözüm bulmak amacıyla iki hükümetle yoğun şekilde çalışıldığı kaydedilmişti.

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