Türkiye Gazetesi

Polonya'yı ziyaret eden Biden, başkent Varşova'da 2. Dünya Savaşı sırasında ağır hasar gören önemli simge yapılarından Kraliyet Kalesi'nin önünde bir konuşma yaptı.

Avrupa'nın kendisini Rus saldırganlığına karşı uzun bir mücadeleye hazırlaması gerektiğini vurgulayan Biden, Polonya doğumlu Papa 2. Jean Paul'ün sözlerine atıfta bulundu ve Polonya'nın eski Devlet Başkanı Lech Walesa'dan alıntı yaptı.

"UYANIK OLMAMIZ GEREKİYOR"

Putin'in Ukrayna'yı işgalinin "on yıllarca sürecek bir savaş" tehdidi oluşturduğunu vurgulayan Biden, "Bu savaşta uyanık olmamız gerekiyor. Bu savaş günler ya da aylar içinde kazanılmayacak. Uzun vadede bu mücadelede yer almak için şimdi taahhütte bulunmalıyız." dedi.

"BU ADAM İKTİDARDA KALMAMALI"

Rusya Devlet Başkanı Putin için "Bu adam iktidarda kalmamalı." diyen Biden, Rus halkına hitaben de Rusların "düşman" olmadığını kaydetti.

Biden, "Masum çocukların ve yaşlıların öldürülmesini hoş karşıladığınıza ya da hastanelere, okullara, doğumhanelere, Rus füzeleri ve bombalarıyla saldırılmasını kabul ettiğinize inanmayı reddediyorum." ifadesini kullandı.

Joe Biden konuşmasında "Barbarlık, asla özgür olma arzusuna galip gelmeyecek. Ukrayna asla Rusya için bir zafer olmayacak." diye konuştu.

Biden'dan Putin'i kızıdıracak bir söylem daha: O bir kasap ABD Başkanı Joe Biden, NATO toplantısı için gittiği Avrupa’da sürdürdüğü temaslar sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için “kasap” benzetmesibi yaptı. Biden daha önce de Putin için “savaş suçlusu”, “katil”, “haydut” ve “diktatör” gibi ifadeler kullanmıştı.

Biden Ukrayna sınırında: Bir dönüm noktasındayız ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'ya giderek, NATO'nun Doğu kanadını destekleyen Amerikan birliklerini ziyaret etti. Karagahta bulunan askerlere teşekkür eden Biden, "Bir dönüm noktasındayız" açıklamasını yaptı.