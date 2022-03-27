Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırılar devam ederken, daha önce gerilim yaşanan bölgeler yeniden hareketlenmeye başladı. İşte son zamanlarda yaşanan ve endişeye yol açan gelişmeler...

SIRPLAR: KOSOVA BİZİM

Sırbistan’da 3 Nisan’da yapılacak cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinde, Kosova’da Sırpların çoğunlukta yaşadığı belediyelerde oy kullanılmasına izin vermemesi protesto edildi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti’yi sert şekilde uyardı. Sırbistan’ın birçok şehrinde Kosova aleyhinde gösteriler yapıldı. Başkent Belgrad’da ise NATO ambleminin üzerine “Z” işareti yaparak flama taşıyan göstericiler “Kırım Rusya’nın, Kosova Sırpların” diye slogan attı. Gerilimin artması üzerine her iki ülke, sınıra yığınak yapmaya başladı.

SİSAM'DA YUNAN TAHRİKİ

Yunanistan, Türkiye’nin tüm olumlu girişimlerine rağmen, bir kez daha Ege Denizi’nde gerilimi yükseltecek adım attı. Lozan Antlaşması’na göre silahlandırılması yasak olan Sisam adasında askerî geçit töreni düzenlendi. Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in danışmanı da Tunan tanklarının, Türk tanklarını 6 km mesafeden vurma gücüne sahip olduğu iddiasında bulundu.

POLONYA'NIN GÖZÜ LVİV'DE

Polonya televizyonlarında, Ukrayna’nın Lviv şehrini kendi toprakları gibi gösteren haritalar yayınlanıyor. Lviv, İkinci Dünya Savaşı öncesinde Polonya toprağıydı; Ujgorod ise Slovak ve Macar arasında el değiştirdi. İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyetlere bağlanmıştı. Öte yandan Polonya’dan bir başka çıkış ise eski Kara Kuvvetleri Komutanı General Waldemar Skrzypczak’tan geldi. Eski komutan, Rus toprağı Kaliningrad’ın Polonya’ya ait olduğunu iddia etti.

JAPONYA'YA GÖZDAĞI

Rusya, Japonya’nın “Kuzey Toprakları” olarak adlandırdığı ve Moskova’nın üzerinde hak iddia ettiği Kuril adalarını da kapsayan bölgede askerî tatbikata başladı. Tatbikatın, Rusya’nın Japonya ile yürütülen 2. Dünya Savaşı sonrası barış anlaşması müzakerelerini askıya almasının ardından gelmesi “Tokyo’ya gözdağı” olarak yorumlandı. Japonya’nın, Ukrayna saldırısı sonrası Batı’nın yanında yer alarak Rusya’ya müeyyide uygulaması, Tokyo - Moskova arasında eski gerilimin ayyuka çıkmasına yol açtı.

ÇİN: TAYVAN'LA BİRLEŞECEĞİZ

Tayvan’ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunan Çin, Tayvan’da iktidarda bulunan Demokratik İlerici Parti’den gelen açıklamalarına tepki gösterdi. Ukrayna savaşı ile Tayvan’daki durum arasında benzerlik kurulamayacağını söyleyen Çin Ordu Sözcüsü Vu Çien “Tayvan, Ukrayna değildir. Tayvan meselesi, Çin’in iç işleridir ve yabancı müdahalesi kabul edilemez. Hiçbir kişi veya güç Çin’in yeniden birleşmesinin engelleyemeyecek” diye konuştu.

HİNDİSTAN'DAN NÜKLEER TEST

Hindistan, nükleer kapasiteli, karadan karaya süpersonik BrahMos seyir füzesini başarıyla test ettiğini açıkladı. Adını Hindistan’ın Brahmaputra Nehri’yle Rusya’nın Moskova Nehri’nden alan BrahMos füzesi, iki ülke tarafından ortak geliştiriliyor. Hindistan, 9 Mart’ta, rutin bakım sırasında teknik bir arıza sebebiyle bir füzenin yanlışlıkla fırlatıldığını ve bunun Pakistan’a düştüğünü açıklamıştı. Pakistan, konuyla ilgili Hindistan’a protesto notası vermişti. Bununla birlikte işgal altındaki Keşmir’de de gerilim devam ederken, Hint güvenlik güçlerinin bölge halkına baskısı sürüyor.

KORE'DE FÜZELER ATEŞLENDİ

Bu sene 11 füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore’ye,Güney Kore’den tepki geldi. Seul yönetimi, Kuzey Kore’nin kıtalar arası balistik füze denemesiin ardından karadan, denizden ve havadan füzeler fırlattı. Kuzey Kore’nin son füzesinin 6 bin 200 kilometrenin üzerindeki irtifada 1.080 kilometre uçtuğu belirtilmişti.

İSRAİL'DE İRAN HAZIRLIĞI

İsrail, İran tarafından gelebilecek muhtemel insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarına karşı hava izleme ve uyarı sistemi aldı. Gökyüzü Çiyi (Tal Şemayim) sistemi, İsrail Füze Savunma Teşkilatı ve ABD Füze Savunma Ajansı tarafından ortak çalışmayla geliştirildi. Gökyüzü Çiyi, dünyanın en büyük hava savunma sistemlerinden biri olduğu iddia ediliyor.

Sırbistan ile Kosova arasında seçim gerilimi 3 Nisan'da sandığa gitmeye hazırlanan Sırbistan, komşusu Kosova ile gerildi.