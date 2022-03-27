Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşta en çok ateş altına alınan Harkov kentinde bu gece de saldırılar devam etti. Rus ordusu TOS-1A "Solnepek" roketatar bataryalarını Harkov'un bazı noktalarına konuşlandırdı.

Rus ordusu gece boyunca Ukrayna’nın Harkov kentine saldırılar düzenleyerek roketatarlar ile kentin birçok noktasını vurdu.

Harkov kentinin merkezi hedef alınarak roketatarlar ile seri atışlara başlandı. Rus ordusunun saldırılarında Harkov'un hemen hemen birçok noktasında roketlerin isabet etmesiyle patlama seslerinin yankılandığı kentin birçok noktasında alevler yükseldi.

ROKET SALDIRILARI YANGINLARA NEDEN OLDU

Hala devam eden saldırılarda Harkov kentinde hangi noktaların hedef alındığı ve sivil can kayıplarının olup olmadığı yönünde henüz bir açıklama yapılmadı. Kentteki bazı binalar roketlerin isabet etmesiyle yanarken, bu yangınlara ise saldırılar halen devam ettiği için müdahale edilemiyor.

Harkov’da televizyon kulesi vuruldu Rusya, Harkov’da televizyon kulesini vurdu. Bunun üzerine vatandaşların, televizyon yayınları durdu.

Harkov’da bombalanan binalardan 10 kişi kurtarıldı, 4 kişi öldü Ukrayna’nın Harkov kentinde Rus birliklerinin vurduğu Emniyet Genel Müdürlüğü binası ve üniversite binasının enkazından 10 kişi kurtarıldı, 4 kişinin ise cansız bedeni çıkarıldı.

