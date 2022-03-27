Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları şiddetini arttırarak devam ediyor. Rus ordusu ilerleyişini sürdürürken pek çok kentte büyük yıkımlar meydana geldi. En fazla tahribatın yaşandığı yer hiç şüphesiz Mariupol kenti oldu. Şehrin saldırılardan önceki görüntüleri bombaların yerle bir ettiği şehirdeki hasarın ciddiyetini gözler önüne serdi.

MARİUPOL NEDEN ÖNEMLİ?

Karadeniz’e Ukrayna’nın açılan önemli kapılarından biri olan Mariupol en ağır Rus saldırılarına maruz kaldı. Rus güçlerinin saldırılarını yoğunlaştırdığı kent coğrafi konumuyla hem stratejik hem de ekonomik önem taşıyor. Rusya yanlısı Luhansk ve Donetsk şehirleri ile kara yoluyla bağlanan Mariupoli, aynı zaman da önemli bir sanayi merkezi olarak ülkeye ciddi gelir kaynağı sağlıyor.

CENAZELER SOKAK LAMBASININ ALTINA GÖMÜLÜYOR

Rus ordusunun 24 Şubat’tan başlayan askeri harekattan itibaren var gücüyle saldırdığı Mariupol’de Azak Denizi’nin en büyük ve donanımlı limanı bulunuyor. Kentten binlerce insan tahliye edilirken Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petr Andryushchenko tarafından yapılan açıklamaya göre Rus saldırıları sonucunda kentte ölen sivillerin sayısının 20 bine yaklaştığı kaydedildi. Andryushchenko yaptığı açıklamada, mezarlıkların Rus güçlerinin elinde olduğu için cenazelerinin sokak lambası ve bahçelere gömüldüğü bildirilmişti.

DEV BİR ENKAZA DÖNÜŞTÜ

Kentin havadan çekilen görüntülerinde Mariupol’un Rus saldırıları öncesi ve sonrasındaki görüntüleri karşılaştırıldığında kentin adeta dev bir enkaza dönüştüğü göze çarpıyor. Kentteki kayıp ile ilgili henüz net bir sayı verilemezken şehirde su ve elektriklerin kesik olduğu ve hizmet vermediği biliniyor.

Ukrayna’dan korkunç iddia! Rus komutan telsizden gelen mesajla intihar etti Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgalinin 32. gününde Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan çok çarpıcı açıklamalar geldi. Yapılan açıklamalarda savaşa karılan bir Rus tank alay komutanın intihar ettiği öne sürüldü. Rus komutanın, depodaki her 10 tanktan sadece birinin "Az ya da çok" çalışır durumda olduğuna dair gelen telsiz mesajından sonra kendini vurduğu iddia edildi.