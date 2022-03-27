Türkiye Gazetesi

Ukrayna’daki savaştan dolayı ülkelerini terk ederek aileleriyle birlikte Antalya’ya gelen 340 çocuğa eğitimden geri kalmamaları için Konyaaltı Belediyesi destekleriyle Kadın Sanat ve Eğitim Merkezi’nde kurs açıldı. 48 gönüllü Ukraynalı öğretmenin okul öncesinden lise çağındaki gençlere kadar her yaştan Ukraynalı çocuğa ders verdiği kurslara aileleri de gelerek destek oluyor.

Ukrayna’da yaşarken ailelerinin resimlerinin çizilmesi istenen çocuklar, tank, asker ve gökyüzünden düşen bombaları çizdi.

ÇİZDİKLERİ PSİKOLOĞU BİLE ETKİLEDİ

Özellikle savaştan psikolojik olarak etkilenen çocukların iç dünyasının ne durumda olduğunun anlaşılması için gönüllü psikologlar tarafından bir test yapıldı. Ukrayna’da yaşarken ailelerinin resimlerinin çizilmesi istenen çocuklar, tank, asker ve gökyüzünden düşen bombaları çizdi. Bazı çocuklar anne ve babalarını mezarda kanlar içerisinde çizerken, bazıları da ailelerini evin içerisinde gizlenmiş vaziyette çizdi. Yine bir çocuğun çizdiği resimde ise savaşın bitip evine dönmek isteyen bir çocuğun kalp resmi çizdiği ve onu eliyle tuttuğu görüldü.

“POST TRAVMA SENDROMU YAŞIYORLAR”

Çocukların çizdiği resimleri yorumlayan gönüllü Psikolog Irina Chemadurov, savaştan kaçan çocukların iç dünyalarında neler hissettiklerini anlamak adına bir dizi çalışma yaptıklarını anlattı. Chemadurov, “Çocukların ne hissettiklerini, içinde ne gibi duygular taşıdıklarını anlamak için bir pratik yaptık. Sosyalleşmelerine baktık. Çocuklar, özellikle savaştan çıkan çocukların iç dünyasında şu an Post Travma Sendromu yaşıyorlar. Aileyi çiz diyorlar ama çocuk ailesini ev içerisinde görünmeyecek şekilde çiziyor. Bir resimde de Rus askerinin ailesini öldürdüğünü çiziyor” ifadelerini kullandı.

“SAVAŞIN PSİKOLOJİLERİNİ ÜZERLERİNDEN ATMALARI ÇOK ZOR”

Kursu ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, burada aileler ve çocuklarla sohbet etti. Savaşla birlikte ülkesinden çıkan Ukraynalıların Avrupa ve Türkiye’ye sığındığını belirten Esen, Konyaaltı’na gelen 340 öğrencinin eğitimleri için Ukraynalı gönüllü öğretmenlerle kurs programı hazırladıklarını söyledi. Çocukların savaş psikolojisini en aza indirmek istediklerini ifade eden Esen, “Hem onların sosyalleşmesi hem eğitim süreçlerinin etkilenmemesi adına okul öncesi eğitimden başlayıp, lise son sınıfa kadar 340 öğrencimize 48 Ukraynalı öğretmenimizle kurslar vererek, eğitim süreçlerinin kesintiye uğramaması amacıyla faaliyet yürütüyoruz. Savaşın psikolojilerini üzerlerinden atmaları çok zor. Ama spor, eğitim, sanat ile o psikolojiyi daha az yaşamalarını istiyoruz. Bu kurslarda hem sosyalleşerek hem de öğretmenleriyle beraber psikolojik destek de alıyorlar” diye konuştu.



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