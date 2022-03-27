Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna’daki siviller ülkelerini terk etmeyi sürdürüyor. Savaşın yıkıcı etkileri en çok sivilleri etkilerken, birçok Ukraynalı komşu ülkelere geçiyor.

Fransa Konut Bakanı Emmanuelle Wargon tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 30 bin Ukraynalı mültecinin Fransa’ya geldiği belirtildi.

FRANSA'DAN GEÇİCİ OTURUM İZNİ

Wargon, gelen mültecilerin yarısının İspanya gibi ülkelere geçtiğini söylerken, hükümetin savaştan kaçmak zorunda kalan 100 bin kişi için hazırlık yaptığını ifade etti. Fransa ayrıca, Ukraynalı mültecilere eğitim ve çalışma iznini içeren geçici Avrupa Birliği oturum izni de sağlıyor.

Savaştan önce Fransa’da yaklaşık 40 bin Ukraynalı olduğu biliniyordu.

Zelenskiy: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı Ukrayna Cumhurbaşkanı Viladimir Zelenskiy, 31 Rus taktik taburunun etkisiz hale getirildiğini açıklayarak Rus ordusunun son on yılların en büyük kaybını yaşadığını söyledi.

İngiliz basını yazdı: Rusya Ukrayna krizine dair 5 senaryo Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna topraklarına karşı 24 Şubat'ta başlattığı işgal girişimi sürüyor. Ukrayna topraklarındaki çatışma sürerken, savaşın seyrine dair birçok senaryo konuşulmaya başlandı. İngiliz basını, savaşın nasıl sonuçlanabileceğine dair olasılıkları sıraladı.