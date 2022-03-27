Türkiye Gazetesi

ABD’nın Colorado eyaletinde yer alan Boulder şehrindeki dağlık bölgede dün orman yagını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Colorado Boulder Üniversitesinin de bulunduğu yerleşim yerleri yangınla karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine 8 bin konutta yaşayan en az 19 bin kişi tahliye edildi. Bu kişiler için iki barına oluşturuldu. Şu ana kadar bir can kaybı yaşanmadı.

Bu arada, itfaiye ekiplerinin alevler mücadelesi sürüyor. Yangın söndürme uçakları da havadan destek veriyor. Yetkililer, şu ana kadar 80 hektarlık alanın küle döndüğünü, yangının ise heniz yüzde 21'inin kontrol altına alındığını söyledi. Uzmanlar, rüzgarın etkisini kaybetmesi ve nemin artması ile işlerinin biraz daha kolaylaşacağını aktardı.

Meksika’daki orman yangınları büyüyor Meksika'da sıcak ve kuru iklim koşulları nedeniyle 33 ayrı yerde aktif orman yangını olduğu bildirilirken yetkililer, ülke genelinde son 1 haftada 4 bin 278 hektarlık ormanlık alanın kül olduğunu açıkladı.

Kastamonu'da feci olay, ana kızı yangın ayırdı Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşanan kahreden olayda ana kızı yangın ayırdı. Bir evde çıkan yangında 80 yaşındaki kadın öldü, kızı ise yaralandı.

Sakarya'da palet imalat atölyesinde yangın Sakarya'da bulunan bir palet imalat atölyesinde nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.