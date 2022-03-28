Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı işgal 32 gündür hız kesmeden devam ederken Harkov’daki bir nükleer araştırma tesisi Rusya tarafından bir kez daha bombardımana tutuldu. Ukraynalı yetkililer daha önce Rus bombardımanının Harkov tesisindeki binalara zarar verdiğini bildirmişti, ancak radyasyon salınımı ile ilgili bir tehlike oluşmamıştı. Yeni inşa edilen ve Rus saldırıların hedefi olan nötron kaynağı tesisi, tıbbi ve endüstriyel ihtiyaçlar için radyoizotopların araştırılması ve üretilmesi için tasarlandı. Rusya’nın Ukrayna’nın Çernobil bölgesine gerçekleştirdiği saldırıların ardından 31 noktada yangın çıkarken, bölgedeki radyasyon seviyesinde artış gözlemlendiği ifade edildi.

24 Şubat’ta başlayan operasyonla Ukrayna’ya giren Rus birlikleri, ertesi gün Çernobil nükleer santralini ele geçirmişti. Rusya 4 Mart’ta da Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporijya’yı zapt etmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, santralin bombalanması sonucu çıkan yangında can kaybı yaşandığını fakat radyasyon seviyelerinin normal olduğunu açıklamıştı.

HAYALET ŞEHİR

Savaşın en derin izlerinin görüldüğü Volnovaha hayalet kente dönüşürken binaların yüzde 90’ı hasar gördü. Ukrayna’nın Slavutıç kenti Belediye Başkanı Yuryi Fomiçev de, kentin Rusya tarafından işgal edildiğini açıkladı. Fomiçev, şu anda işgalcilerle şehirden insanları tahliye etmeye ilişkin müzakereler yaptığını sözlerine ekledi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla Kiev ve Lviv şehrinde bazı hedefleri vurduğunu duyurdu. Konaşenkov “Yüksek hassasiyetli seyir füzeleri Lviv’de telsiz onarım tesisini yok etti” dedi. Konaşenkov, denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla S-300 ve Buk hava savunma füze sistemleri roket cephanesini yok ettiklerini bildirdi.

“YÜZDE BİRİ BİZE YETER”

İşgal tüm hızıyla sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Batı’ya sitem ederek, “NATO’nun sahip olduğu uçak ve tankların sadece yüzde birini istiyoruz, 31 gündür bu yardımı bekliyoruz” dedi. “Avrupa-Atlantik topluluğuna kim liderlik ediyor? Korkutma yoluyla hâlâ Moskova mı?” ifadesini kullanan Zelenskiy “Ukrayna, Rus füzelerini pompalı tüfekle ya da çok sayıda gönderilen makineli tüfeklerle vuramaz. Yeterli sayıda tank ve diğer zırhlı araçlar ile uçaklar olmadan Mariupol’ü geri almak imkânsız” ifadelerini kullandı.

Putin'in akıl hocası: Rusya gerekirse nükleer silah kullanmalı Rus siyaset bilimci Aleksandr Dugin, bütün dünyayı tedirgin edecek açıklamalarda bulundu. Putin'in akıl hocası olan Dugin "Rus ordusu gerekirse nükleer silah kullanmalı" dedi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşme Türkiye'de yapılacak Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta önemli bir arabuluculuk rolüne daha imza attı. Bu kapsamda, iki ülkenin heyetleri yüz yüze müzakerelere 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de devam edecek.