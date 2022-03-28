Türkiye Gazetesi

Karabağ’daki yasa dışı Ermeni güçleri dumanlı havayı fırsat bilerek Azerbaycan ordusuna yönelik provokasyon girişiminde bulundu. Azerbaycan ordusu da aldığı tedbirlerle silahlı grupları kısa sürede geri püskürttü. Olayla ilgili, bölgede geçici görevli Rus unsurların komutanlığına ve Türk-Rus Ortak Merkezine bilgi verildiği belirtildi. Azerbaycan askerleri arasında can kaybı yaşanmadığı, durumun kontrol altında olduğu ifade edildi. Yaşanan olayın ardından Rusya Savunma Bakanlığı’nın “Azerbaycan ateşkesi bozdu” açıklaması ise büyük tepki topladı.” Bütün bunlar yaşanırken Karabağ harekâtında Erivan’a arka çıkan İran yine devreye girdi. Devrim Muhafızları “Ermenistan’a müdahale, silahlı kuvvetlerimizin tepkisiyle karşılanacaktır” diyerek tehdit etti.

Ermeni askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermenistan askerlerinin, Tovuz ilinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.