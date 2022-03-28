Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 33. Güne girdi. Telegram üzerinden açıklama yapan Bölge Valisi Yuriy Pogulayko, Belarus'tan fırlatılan ve alçaktan uçan füzenin radara yakalanmadığını belirterek, kurtarma ekiplerinin füzenin düştüğü alanda çalıştığını, ölen veya yaralanan olup olmadığı konusunda henüz kendilerine bilgi ulaşmadığını kaydetti.

Ukrayna'nın Volın Bölge Valisi Yuriy Pogulayko, "Lutsk şehrindeki petrol deposunu vuran seyir füzesi Belarus'tan fırlatıldı." dedi.

Bazı muhalif Rus gazetecilere dün röportaj veren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Tarım mevsiminin başladığı şu dönemde petrol depolarını vurmak da ne demek. Savaş ile ne ilgisi var. Buğdayın ihracatına izin bile vermediler." diye tepki göstermişti.



Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşme Türkiye'de yapılacak Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta önemli bir arabuluculuk rolüne daha imza attı. Bu kapsamda, iki ülkenin heyetleri yüz yüze müzakerelere 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de devam edecek.

Ukrayna’daki gizemli ışıkların ve işaretlerin sırrı çözüldü: Rus sabotajcılar! Rusya Ukrayna savaşında henüz ateşkes sağlanamazken, Kremlin yanlısı sabotajcıların Rus güçlerine yardım etmek için Odesa'da bina ve sokakları işaretlediği iddia edildi.