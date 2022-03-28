Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 33 gündür devam ediyor. Ukrauna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Zelenski, şartların yerine getirilmesi durumunda Ukrayna’nın Rusya’nın bir süredir bastırdığı tarafsızlığını ilan etme, NATO’dan vazgeçme ve nükleer silah geliştirmeme gibi taleplerine onay verebileceğini söyledi.

Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı barış görüşmesinde taraflar bu hafta masaya oturacak.

GÖRÜŞME TÜRKİYE’DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin ile görüşmesinin ardından müzakerenin İstanbul’da yapılması konusunda mutabık kalındı.

‘MÜZAKERELERDE ÖNCELİKLERİMİZ BİLİNİYOR’

Zelenskiy, yaptığı değerlendirme konuşmasında barış görüşmelerine değindi ve "Önümüzde yeni bir müzakere turu var ve biz barış istiyoruz. Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak. Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var. Bu fena değil. Sonuca bakacağız. Müzakerelerde önceliklerimiz biliniyor. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü şüphesizdir. Devletimiz için etkin güvenlik garantileri zorunludur. Hedefimiz açıktır. Barış ve en kısa sürede ana devletimizde normal yaşamın restorasyonu" ifadelerini kullandı.

RUSYA’NIN ŞARTLARINI KABUL ETTİ

Rus gazeteciler ile görüşlen Zelenskiy, Moskova’nın Ukrayna’dan isteklerini değerlendirdi ve AB ve NATO’ya girmeme talebine şartların yerine getirilmesi durumunda sıcak bakılabileceğini söyledi. Rus gazetecilere konuşan Zelenskiy, “Güvenlik garantisi, tarafsızlık ve ülkemizin nükleer silahsız statüsü, biz bunlara hazırız. Fakat en önemli şey savaşı Rusya’nın başlatmış olması” ifadesini kullandı.

SAVAŞI HIZLICA BİTİRME VURGUSU YAPTI

Zelenski’nin Rusça konuştuğu röportaj, Rus denetleme kurulu tarafından engellenmeye çalışıldı. Gazeteciler hakkında soruşturma başlatılması da gündemde olurken, Zelenski amacının savaşı olabildiği kadar hızlı bir şekilde bitirmek ve Rusya güçlerinin ele geçirdiği yerleri bırakmasını sağlamak olduğunu da vurguladı.

‘KİEV’DE ZAFER KAZANACAKLARINI DÜŞÜNÜYORLARDI’

Zelenski röportajda, “Rusya liderinin Ukrayna’nın savaşı yüzde 99.9 çiçekler ve gülücüklerle beklediğini düşünüyorum. Savaşın üçüncü ya da dördüncü gününde Kiev’de zafer kazanacaklarını düşünüyorlardı” dedi.

Zelenskiy'den müzakere talebi: Şartlar adil olmalı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile yapılacak müzakerelerde ülkesinin egemenliğinin garanti edilmesi ve toprak bütünlüğünün temin edilmesi gerektiğini kaydederek, şartların adil olmasını istediğini açıkladı.

Erdoğan Putin ile görüştü: Müzakereler İstanbul'da yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı.