Türkiye Gazetesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'de devam etmesi beklenen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HEYETLER BUGÜN TÜRKİYE’YE GELİYOR

Müzakere heyetlerinin bugün Türkiye'ye gideceklerini kaydeden Peskov, "Müzakerelere bugün devam edilme ihtimali düşük. Heyetler Türkiye'ye bugün gidiyor. Ancak teorik olarak, yarın başlayabilir." diye konuştu.

Peskov, müzakere sürecine dair yorum yapmaktan kaçınarak "Yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi bile başlı başına önemli. Ancak şimdilik müzakerelerle ilgili hiçbir ayrıntıyı açıklamama politikamıza bağlıyız. Bunun sadece müzakere sürecine zarar verebileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

LAVROV: MÜZAKERELERİN BAŞARILI SONUÇLANMASINI ÜMİT EDİYORUZ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün-yarın İstanbul'da yeniden başlayacak. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz."

"MÜZAKERELER YARIN SAAT 10.00'DA BAŞLAYACAK"

Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Türkiye’de yüz yüze yapılacak müzakerelerin yarın 10.00’da başlayacağını duyurdu.

Rusya ve Ukrayna 33 gündür süren savaşta barış yolu aramaya devam ediyor. Müzakerelerin bir sonraki etabının Türkiye’de yapılması kararının ardından görüşmelerin gün ve saati de belli oldu.

Ukrayna tarafının müzakereci heyetinde yer alan David Arakhamia Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, "Şu an için yoldayız. Lojistik sıkıntılardan dolayı varmamız geç saatleri bulacak. Rus heyeti de saat 21:00 sıralarında Türkiye’de olacak. Bundan dolayı yarın 10.00’da görüşmeleri başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'den 'Türkiye'de müzakere' açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, müzakere görüşmelerinde Türkiye'yi işaret ederek, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var ve biz barış istiyoruz. Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak" dedi.

Erdoğan Putin ile görüştü: Müzakereler İstanbul'da yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı.