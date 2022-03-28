Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş devam ediyor. Taraflar arasında müzakere süreci yarın yeniden başlıyor ve Türkiye iki ülke arasında barış görüşmelerinde ev sahipliği yapacak. Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Ukraynalı yetkililer savaş alanında keskin nişancılar, yakın çatışmalar ve bombalamalar tarafından yedi Rusya generalinin öldürüldüğünü söylüyor

Bu iddia doğru ise, sadece dört haftalık muharebede Rusya'nın Afganistan, Gürcistan ve Suriye'nin yanı sıra Çeçenistan'da verdiği dokuz yıllık kanlı savaşın en kötü aylarında görülen kayıp oranını aşıyor.

Ukraynalı yetkiller,kayıplar veren Rus ordusunda, askerlerin komutanlarına saldırdığını iddia etti.

Ukraynalı yetkililer, kuvvetlerinin savaş alanında keskin nişancılar, yakın çatışmalar ve bombalamalar tarafından devrilen yedi generali öldürdüğünü söylüyor.

Eğer doğruysa, daha kıdemli Rus ordusu ve deniz komutanlarının yanı sıra bu kadar çok generalin ölümü - sadece dört haftalık muharebede - Rusya'nın Çeçenya'da savaştığı dokuz yıllık kanlı savaşın en kötü aylarında görülen yıpratma oranını aşıyor, Afganistan, Gürcistan ve Suriye'deki Rus ve Sovyet dönemi kampanyalarının yanı sıra.

‘15 ÜST DÜZEY RUS KOMUTANI SAHADA ÖLDÜRÜLDÜ’

Konuyla ilgili bilgi veren bir yetkili bu durumu ‘son derece olağandışı olara’ yorumladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı sözcüsü Markiyan Lubkivsky, toplamda en az 15 üst düzey Rus komutanın sahada öldürüldüğünü söyledi.

NATO yetkilileri bu haftanın başlarında , dört haftalık savaşta 15.000 kadar Rus askerinin öldürüldüğünü tahmin etmişti, bu çok yüksek bir rakam. Rusya, Cuma günü çok daha düşük bir rakam sunarak savaşçılarından yalnızca 1.351'inin öldüğünü bildirdi. Rus generallerin öldüğünü de doğrulamadı.

KOMUTANLARININ ÜSTÜNE TANK SÜRDÜLER

Pentagon, NATO ve Batılı yetkililer, Ukrayna'daki Rus ordusunun moral bozukluğuyla mücadele ettiğini söylüyor. Batılı bir yetkiliye ve Ukraynalı bir gazeteciye göre, Rus askerleri başkent Kiev dışındaki çatışmalarda tugaylarının ağır kayıplar vermesinin ardından komutanlarına saldırarak yaraladı. Ukraynalı gazeteci Roman Tsymbaliuk'un bir Facebook gönderisine göre, 37. Motorlu Tüfek Tugayına bağlı birlikler, askerlerinin neredeyse yarısını kaybettikten sonra Albay Yuri Medvedev'in üzerine tank sürdü ve iki bacağını da yaraladı. Albayın daha sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

GUARDIAN GAZETESİ'NDE YER ALAN LİSTE

The Guardian gazetesine göre, Batılı yetkililer Rusya lideri Vladimir Putin'in işgalin başlangıcından bu yana sekiz üst düzey generalini kaybettiğini belirtiyor. Guardian'da yayınlanan listede öldürülen generallerin isimleri bu şekilde;

Korgeneral Yakov Rezanstev

Tümgeneral Andrey Mordvich

Tümgeneral Oleg Mityaev

Tümgeneral Vitaliy Gerasimov

Tümgeneral Andrei Sukhovetsky

Tümgeneral Andrey Kolesnikov

General Magomed Tushaev

General Vlaislav Yershov: Kovuldu



Batı medyasından korkunç iddia: Rus birliği kendi komutanlarını tankla ezdi! Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta yaklaşık bir ay geride kalırken bölgede tansiyon hat safaya çıkmış durumda. Rusya ordusunun işlerin planlandığı gibi gitmediği için ağır bir moral bozukluğuna girdiği iddiaları konuşulurken, savaşla ilgili çok çarpıcı iddialar gelmeye devam ediyor. Ortaya atılan son iddia ise herkesi şoke etti. Batılı devletler tarafından verilen bilgiye göre, isyan eden bir Rus birliğinin kendi komutanlarını tankla ezdiği belirtildi.

ABD'li eski askerler Ukrayna'da! İmha edilen Rus tankıyla poz verdiler Sosyal medya platformu Twitter'da yayınlanan görüntüler, Ukrayna ordusunun yanında savaşan uluslararası lejyonun giderek daha aktif bir rol oynadığını gösteriyor.