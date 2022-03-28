Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den yakıt desteği sözü aldığını açıkladı. Rusya'nın, Ukrayna’ya karşı başlatmış olduğu işkal girşimi devam ederken, Ukrayna dünyanın farklı ülkelerinden destek almaya devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AKARYAKIT DESTEĞİ VERECEK

Görüşmede Aliyev’den yakıt desteği sözü aldığını açıklayan Zelenskiy, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile konuşmamızda sivil halka yönelik saldırılar ve insani koridorların aciliyetinin önemi görüşüldü. İnsani yardım ve tarla ekim dönemi için yakıt desteği yardımı sağlamaya hazır olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy duyurdu: Bazılarını kaçırdılar ve öldürdüler, birçoğunu ise bulamıyoruz Rus ordusunun birçok belediye başkanını kaçırdığını açıklayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Belediye başkanlarımızı kaçırdılar ve bazılarını öldürdüler. Birçoğunu ise bulamıyoruz" dedi.

Zelenskiy'den 'Türkiye'de müzakere' açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, müzakere görüşmelerinde Türkiye'yi işaret ederek, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var ve biz barış istiyoruz. Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak" dedi.