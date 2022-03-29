Türkiye Gazetesi

İkinci ayına giren Rusya-Ukrayna savaşında her iki taraf da birbirlerine kayıp verdirmeye devam ediyor. Ukrayna ordusu düşman kuvvetlerinden 17 bin askeri öldürdüklerini iddia ederken, Rus ordusu da “14 binden fazla Ukrayna askeri etkisiz hâle getirildi” açıklamasında bulundu. Ancak dikkat çeken bir başka nokta, Rus ordusunun savaşta çok sayıda generalini kaybetmesi oldu. Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Markiyan Lubkivsky, en az 15 üst düzey Rus komutanın sahada öldürüldüğünü söyledi. Generallerin savaş alanında keskin nişancılar, yakın çatışmalar ve bombalamalar sonucu öldürüldüğü iddia ediliyor. Rusya’nın sadece bir ayda kaybettiği general sayısının, Afganistan, Gürcistan ve Suriye’nin yanı sıra Çeçenistan’da verdiği dokuz yıllık kanlı savaşın en kötü zamanlarında bile görülen kayıp oranını aşıyor.

OLAĞANDIŞI RAKAMLAR

Rusya savaşın birinci ayı tamamlanırken yaptığı açıklamada 1.351 kayıp verdiğini duyurmuştu. Ancak açıklamada generallerinin ölümü ne doğrulandı ne de yalanlandı. Askeri analistler ve Batılı istihbarat yetkilileri, Ukrayna’daki Rus generallerin kaosu engellemek için harekâta daha yakın konuşlandırıldığını söylüyor. Rus generallerin, moral bozukluğu içinde bulunan ‘korkmuş’ askerleri ileri itmek için sahada bulunduğu tahmin ediliyor.

DİKKATSİZLİĞİ AFFETMEDİLER

Bazı uzmanlar, Rus ordusunun iletişimi güvende tutmak için mücadele ettiğini ve Ukrayna istihbarat birimlerinin hedeflerini, şifrelenmemiş cihazlar kullanan Rusların dikkatsizliği sayesinde bulduğunu belirtiyor. Ulusal Güvenlik Konseyi’nde Rusya’nın eski direktörü ve şu anda Washington’daki CNA düşünce kuruluşunda kıdemli analist olan Jeffrey Edmonds, Ukrayna kuvvetlerinin ‘bir dizi antenin yanında duran gri saçlı herkesi hedef alıyor gibi görünüyor’ diyerek Rus generallerin nasıl öldürüldüğünü açıkladı.

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