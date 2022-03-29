Türkiye Gazetesi

Ukrayna’nın Rus gemileri için Karadeniz’e döşediği mayınlar tehlike saçmaya devam ediyor. Fırtına sonucu çıpalarından kurtularak Türkiye’nin karasularına kadar gelen iki mayın panik yaşattı. Balıkçılar tarafından tespit edilen mayınlar SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi. Konu ile ilgili konuşan emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör, önümüzdeki haftalarda daha çok mayınla karşılaşabileceğimizi söyleyerek bir mayının bile büyük bir tehlike oluşturduğunu vurgulamıştı.

“SİVİLLER TEHDİT EDİYOR”

Ukrayna’nın döşediği mayınların sayısı bilinmezken Rusya’dan uyarı geldi. Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev düzenlediği basın toplantısında, Türk uzmanlar tarafından tespit edilen 2 mayının etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak “Türkiye tarafı, İstanbul Boğazı'nda ve Karadeniz’de Bulgaristan sınırı yakınında bu türden iki mayını tespit etti. Sadece şans eseri ve Türk uzmanların dikkati ve yüksek profesyonelliği sayesinde mayınlar tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Boğazlardan geçen gemiler zarar görmedi. Çıpalarından kopan Ukrayna mayınları Karadeniz'de sivil seyrüseferi tehdit ediyor” dedi.

BOMBALAMA TEHDİDİ VE MAYIN RİSKİ

Karadeniz’de yaşanan gerilimden dolayı Ukrayna’yı suçlayan Mizintsev, Ukrayna tarafından 60’tan fazla yük gemisinin de limanlarda rehin tutulduğunu savunarak, “Rusya’nın tüm çabalarına rağmen Ukrayna tarafı limanlarında 60'tan fazla yabancı gemiyi tutmaya devam ediyor. Kiev tarafının iç sularda ve karasularında oluşturduğu bombalama tehdidi ve mayınların oluşturduğu risk nedeniyle gemiler limanlardan ayrılamıyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’de görülen 2 mayının ardından Romanya’da da bir mayın ortaya çıkmıştı. Romanya Donanması, Capu Midia bölgesi açıklarında tespit edilen mayının imha edildiğini duyurmuştu.

Ukrayna'nın mayınları bu defa Romanya'da ortaya çıktı Ukrayna'nın Karadeniz'e döşediği mayınlar, İstanbul Boğazı'na kadar geldi. Mayınlar, şimdi de Romanya tarafından görüldü.